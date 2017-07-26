По словам Ковальчука, снабжение ДНР украинским электричеством прекратилось в полночь 26 июля.

Вместе с тем Ковальчук отметил, что территория, находящаяся под властью сепаратистов, не страдает от недостатка электроэнергии. "Потребности оккупированных территорий в электроэнергии покрываются засчет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими поставщиками на неконтролируемой территории, а также поставками из Российской Федерации", - написал глава "Укрэнерго".

В апреле украинские энергетики обесточили ЛНР. Они объяснили это неуплатой за поставки энергии. Тогда снабжать луганских сепаратистов электричеством стала Россия. Оплачивать поставки обязали российские предприятия.