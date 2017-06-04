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Россия запретила въезд бывшему командиру бригады "Восток" боевиков самопровозглашенной ДНР Александру Ходаковскому. Об этом бывший полевой командир в пятницу заявил в эфире интернет-канала "Диалог".

"Я сам отчасти нахожусь под отдельными способами воздействия. У меня уже две бумажки, запрещающие въезд в Россию, валяются. Я не могу понять, почему я, например, не могу увидеть своих детей", - сказал Ходаковский.

Бывший боевик подчеркнул, что не понимает причину запрета. "Для меня это тоже непонятно за что. Если я антироссийский деятель, то, пожалуйста, инкриминируйте мне что-нибудь. Если нет, то что это за методика воздействия? Вы меня к какому-то знаменателю пытаетесь подвести?", - заявил он. По мнению Ходаковского, такими действиями "система больше вредит сама себе".

29 мая в Туле полицейские задержали бывшего министра образования ДНР Татьяну Мармазову. Тульский горсуд отказал Мармазовой в продлении разрешения на временное проживание в России. Полицейские угрожали экс-чиновнице сепаратистов составлением протокола и выдворением на Украину. Из-за этого возник общественный резонанс, запрос в МВД с просьбой взять под контроль инцидент с Мармазовой написал депутат Госдумы Сергей Шаргунов. В итоге Мармазову отпустили, но обязали самостоятельно покинуть страну.