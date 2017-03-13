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новость В буферной зоне на границе с Крымом задержаны члены Крымской правозащитной группы

13.03.2017
Ольга Скрипник. Фото Граней.Ру
Ольга Скрипник. Фото Граней.Ру
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В буферной зоне на границе между континентальной Украиной и аннексированным Крымом ФСБ задержала координатора Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник, члена КПГ Владимира Чекрыгина и чиновника офиса украинского омбудсмена, имя которого не уточняется. Информация появилась днем в понедельник на ФБ-странице КПГ.

По состоянию на 19 часов мск, однако, ни ФБ-страница, ни сайт группы не открываются. Точно так же недоступны сайт и ФБ-страница центра гражданского просвещения "Альменда", в которых также работает Скрипник.

Как передают "Крым.Реалии" со ссылкой на правозащитника Виссариона Асеева, мужа Скрипник, его жена вместе с коллегами, прибыв в нейтральную зону с материка, отправилась мониторить пункт КПП "Каланчак". "Там (на границе. - Ред.) нет указателей, они попали в зону российского контроля, - рассказал Асеев. - К ним подошли, задержали и сейчас везут для составления протокола в Армянск за то, что пересекли границу".

В дальнейшем, однако, выяснилось, что вглубь полуострова задержанных не везут, а опрашивают на российском КПП. По информации "КрымSOS", задержанным вменяют статью 18.2 российского КоАП (нарушение режима пограничной зоны).

Позже журналист Антон Наумлюк написал на своей ФБ-странице, что "выписали всем штрафы". Тем не менее, добавил журналист, задержанные "пока все там же". "Проверяют", - пояснил он.

Был ли опрошен и привлечен к ответственности чиновник офиса омбудсмена, из сообщений не понятно.

Между тем "Центр журналистских расследований" передает, что на КПП "Каланчак" прибыли наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Участник миссии Питер Чилверс заверил, что информация о задержании Скрипник и Чекрыгина будет передана в главный офис организации и опубликована в отчете СММ.

Скрипник, в прошлом жительница Ялты, после оккупации Крыма обосновалась в Киеве. Первоначально она была зампредом Крымской полевой миссии по правам человека, в дальнейшем основала КПГ. Организация собирает и публикует сведения о политических преследованиях на полуострове. Она, в частности, освещала случаи Андрея Коломийца, Николая Семены, Натальи Ващенко, Владимира Балуха, Ларисы Китайской, Игоря Мовенко, Натальи Харченко, Гурия Корнильева, Саит-Ибраима Зайтуллаева, фигурантов дел "украинских диверсантов".

В сентябре 2014 года Скрипник и Асеева были задержаны российскими пограничниками в Брянске, когда возвращались на Украину на поезде Москва - Одесса. Правозащитников сняли с поезда, заявив, будто выезд из России им "ограничен". Однако через несколько часов, после ночного опроса, обоих отпустили без оформления протоколов.

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13.03.2017
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Фото: sprotyv.info

Когда мы вернемся

Ольга Решетилова, 14.03.2016

После аннексии из Крыма на материковую Украину уехали десятки тысяч человек. Это покинутые дома, разорванные семьи, потерянный бизнес. В отличие от переселенцев из Донбасса, среди крымских мигрантов преобладают "идейные". Они продолжают борьбу и надеются вернуться на освобожденную родину. Истории четверых крымчан.


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