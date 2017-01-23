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новость Крымская епархия претендует на музей-заповедник "Херсонес Таврический"

23.01.2017
Херсонес Таврический. Фото: rushistory.org
Херсонес Таврический. Фото: rushistory.org
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Крымская епархия попросила передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". Как сообщает севастопольский телеканал НТС, об этом заявил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

"Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево. Мы обязаны исполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника", - заявил протоиерей.

По его словам, сейчас епархия готовит документы для того, чтобы исполнить закон 327 (о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения). По словам священника, пока не сделано ничего, чтобы этот музей "стал действительно музеем", и епархия генерирует идею развития национального заповедника в виде строительства современного музейного комплекса.

В данный момент, отметил Халюта, ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, не приспособленного для этого, а для верующих нахождение в помещениях храма экспозиций является неприемлемым.

В декабре 2014 года президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил: "Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное сакральное и цивилизационное значение так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм". В Херсонесе, отметил Путин, был крещен киевский великий князь Владимир, что положило начало христианизации Руси.

В июле 2015 года российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло назначил Халюту директором "Херсонеса Таврического". Это вызвало резкие протесты как сотрудников заповедника, так и всего исторического сообщества. В результате 6 августа Халюта отказался от предложенного поста. Обязанности директора заповедника с тех пор исполняет замдиректора по научной работе музея Лариса Сетикова.

В октябре 2015 года депутат Верховной рады Украины Людмила Денисова заявила, что экспонаты музеев аннексированного Крыма вывозятся в петербургский Эрмитаж. Речь идет об уникальных коллекциях заповедника "Херсонес Таврический", а также о коллекциях из Судака и Центрального музея Тавриды в Симферополе. Действия российских властей депутат расценила как "прямое нарушение суверенных прав Украины, а также общепризнанных норм и принципов международного гуманитарного права".

В феврале 2016 года в ЮНЕСКО не признает, что музей-заповедник находится под российской ответственностью. "На сегодняшний день ЮНЕСКО не признает. Было голосование в ООН, что пока Крым не признан российским в международно-правовом понимании этого вопроса", - заявила постоянный представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова.

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23.01.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Профанам о сакральном

Илья Мильштейн, 05.12.2014

Вообще когда государь, оснащенный ядерными ракетами, заговаривает о сакральном и восходит на Храмовую гору, то дискуссии прекращаются сразу, и надо еще судьбу благодарить, что он не вспомнил пока про Киев, мать городов русских. Тоже ведь на свой лад Корсунь, да еще такая большая и лакомая.

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