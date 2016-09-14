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Уголовное дело, возбужденное против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по заявлению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, будет закрыто. Как передает "112 - Україна", об этом заявила Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко.

"Факты, которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения", - пояснила чиновница.

Сарган также заметила, что ни в одном из дел, которые расследует Генпрокуратура, Аваков не проходит как подозреваемый. Однако такие дела, добавила чиновница, есть в производстве Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

О возбуждении дела против Авакова рассказал во вторник вечером генпрокурор Юрий Луценко. В связи с чем открыто дело и по какой статье УК Украины оно квалифицировано, чиновник, однако, не уточнил.

Между тем позже в среду "Украинская правда" сообщила со ссылкой на первого замгенпрокурора страны Дмитрия Сторожука, что дело возбуждено не против Авакова, а по факту выделения его фирме "Инвестор" земли в Дергачевском районе Харьковской области.

Соответствующее решение было принято 15 лет назад, заметил Сторожук. "Там на самом деле, - пояснил он, - проблема в отношении прав выделения земельного участка Дергачевской районной администрацией и поселковым советом, кто сколько имел права выделять".

Он также выразил уверенность, что дело будет вскоре закрыто за отсутствием состава преступления.

Между тем НАБУ в среду вечером заявило на своей ФБ-странице, что Генпрокуратура по действующим нормам не имеет права закрывать дела, находящиеся в производстве бюро.

В сообщении также уточняется, что дело было возбуждено 2 июля, а квалифицировано оно по части 5 статьи 191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением), предусматривающей от 7 до 12 лет колонии. Аваков, насколько можно заключить из публикации, фигурантом дела на данный момент действительно не является.