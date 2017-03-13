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Также: Грузия, Россия, Правительство, Война, Право, Европа, Политика, Общество | Персоны: Владимир Путин, Владислав Сурков

новость Российская армия примет контрактников из Южной Осетии

13.03.2017
Леонид Тибилов и Владимир Путин подписывают договор о "союзничестве и интеграции". Фото: kremlin.ru
Леонид Тибилов и Владимир Путин подписывают договор о "союзничестве и интеграции". Фото: kremlin.ru
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Правительство одобрило проект соглашения с непризнанной международным сообществом Южной Осетией, разрешающего ее "гражданам" служить по контракту в российской армии. Проект документа, датированный 7 марта, опубликован на официальном портале правовой информации. Соглашение вступит в силу после подписания Владимиром Путиным.

На середину марта запланирована встреча Путина с "президентом" Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Как передает "Коммерсант" со ссылкой на Владислава Суркова, помощника главы российского государства, предполагается обсудить детали военной интеграции.

Согласно проекту документа для службы в российской армии "гражданин" Южной Осетии должен уволиться из "армии" своего региона и заключить контракт с Минобороны России. При этом он сохраняет звание, которое имел в югоосетинских вооруженных формированиях.

"Военкоматы" Южной Осетии будут производить лишь первичный сбор документов и передачу их в Россию. Основная нагрузка по работе с югоосетинскими контрактниками возлагается на военкомат Северной Осетии - Алании. Там же будут проводиться медицинское освидетельствование, психологический отбор и проверка уровня физической подготовки.

С ростом численности югоосетинских контрактников в России Цхинвали обязуется соответственно сокращать личный состав собственной "армии". В документе прямо говорится о "вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации".

Кроме того, предполагается по согласованию с российской стороной разработать новую штатно-табельную документацию вооруженных формирований Южной Осетии. Внедрить новую организационно-штатную структуру югоосетинской "армии" планируется до конца нынешнего года.

В марте 2015 года Путин и Тибилов подписали договор о "союзничестве и интеграции". Он, как сообщали в Кремле, предусматривает "формирование двумя странами общего пространства обороны и безопасности, свободное пересечение российско-югоосетинской границы, интеграцию таможенных органов, сотрудничество по линии органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства и социальную составляющую, в том числе вопросы пенсий".

В то же время отмечалось, что документ предполагает "сохранение государственного суверенитета Южной Осетии".

Весной 2016 года Тибилов заявил о намерении образовать с Россией союзное государство. Такое решение, пояснил глава отделившегося грузинского региона, "освобождает Россию от политических рисков, которые могли возникнуть при прямом вхождении".

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13.03.2017

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