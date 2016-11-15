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Третьи за текущий год военные учения Грузия - НАТО представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИДа

"О своей озабоченности неоднократно заявляли и другие соседи Грузии - Абхазия и Южная Осетия. Все мы помним, как посулы членства в НАТО, прозвучавшие на Бухарестском саммите, подтолкнули Тбилиси к преступному нападению на российских миротворцев и мирных жителей Цхинвала в августе 2008 года", - отмечается в документе.

"В НАТО не скрывают, что нынешнее военное партнерство с Тбилиси рассматривается как часть политики "сдерживания" России. Роль, которую Грузия берется играть в данном контексте, осложняет позитивный процесс оздоровления российско-грузинских отношений", - подчеркнули в МИДе.

10 ноября на военной базе Вазиани близ Тбилиси начались учения NATO-Georgia Exercise 2016 командования многонациональной бригады, возглавляемой грузинскими военными. В них участвуют 250 офицеров из 11 стран НАТО, а также из Украины и Македонии. Это упражнение стало еще одной важной вехой в реализации соглашения Грузия-НАТО и в развитии многолетнего военного сотрудничества НАТО и Грузии", - говорилось в пресс-релизе альянса.

Это уже третье этомм году многонациональное учение такого рода на территории Грузии. В мае прошли маневры Noble Partner, а в сентябре - Agile Spirit.

6 июля премьер Грузии Георгий Квирикашвили и госсекретарь США Джон Керри подписали меморандум в сфере безопасности и обороны. Документ дает Грузии право приобретать у Вашингтона новые оборонительные вооружения и получать военную помощь. Кроме того, меморандум расширяет возможности для участия США в подготовке грузинских вооруженных сил.

"США поддерживают политику открытых дверей НАТО. Как заявили наши союзники в 2008 года в рамках декларации Бухарестского саммита, Грузия станет членом НАТО. На саммитах альянса в Чикаго и Уэльсе США вместе с союзниками поддерживали это заявление и то же самое мы сделаем в Варшаве, чтобы еще раз поддержать будущее членство Грузии в НАТО", - заявил Керри.

Керри также призвал Москву к деоккупации Грузии. "Соединенные Штаты Америки твердо поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Результаты оккупации и милитаризация России, с точки зрения оккупации грузинских территорий, неприемлемы, и мы вновь призываем Россию выполнить требования Соглашения о прекращении огня 2008 года, что означает вывод их войск на доконфликтные позиции и снятия всяческого барьера для гуманитарной поддержки, для гуманитарной помощи в этом регионе", - сказал госсекретарь.