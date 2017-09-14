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Роскомнадзор заблокировал сайт Компромат.Ру за нарушение авторских прав на литературные произведения. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, сообщает Интерфакс.

"Мы заблокировали сайт Компромат.Ру на основании решения Московского городского суда по заявлению правообладателя на литературное произведение", - сказал Ампелонский. Как отметил представитель РКН, с тех пор администрация сайта не пыталась связаться с ведомством и не сообщала о намерении уделить незаконно размещенный контент.

В настоящее время сайты по адресам comporomat.ru и kompromat.ru недоступны для пользователей из России. Однако зеркала по адресам compromat.net и compromat.org блокировки избежали и открываются свободно.

В 2014 году сайт по решению Октябрьского районного суда Белгорода был занесен в реестр запрещенной информации. Иск был подан с целью защиты чести, достоинства и деловой репутации в связи с материалом о руководителе Белгородского УВД генерал-майоре полиции Викторе Пестереве. Эту статью администраторы Компромат.Ру перепечатали с сайта другого издания - газеты Jacta.ru.

Сайт Компромат.Ру был включен в реестр, поскольку Роскомнадзор не смог связаться с его владельцами, чтобы те убрали запрещенный судом материал, заявил тогда Ампелонский. Позже сайт разблокировали.

Компромат.Ру - информационный сайт, созданный Сергеем Горшковым в 1999 году. Проект часто обвиняли в размещении некорректной информации, неоднократно атаковали, из-за этого долгое время он был недоступным для пользователей. В июле 2010 году Горшков продал Компромат.Ру частному инвестору Андрею Рутбергу, который приобрел этот ресурс в интерес