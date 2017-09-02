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новость Умер экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

02.09.2017
Виктор Черепков. Фото с официального сайта политика
Виктор Черепков. Фото с официального сайта политика
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В Москве после продолжительной болезни умер бывший мэр Владивостока, депутат Госдумы двух созывов Виктор Черепков. О Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на бывшего помощника Артур Гроховский.

Черепков скончался на 76-м году жизни в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

В 1980-1990 годах Черепков служил начальником отдела военно-технической информации Тихоокеанского флота. 19 августа 1991 года он объявил себя командующим флотом и приказал не выполнять распоряжения ГКЧП. В 1993 году Черепков вышел в отставку в звании капитана первого ранга.

В июне 1993 года Черепков победил на выборах мэра Владивостока. При этом он находился в конфликте с губернатором Приморского края Евгением Наздратенко. В апреле 1994 года Черепкову было предъявлено обвинение в получении взятки. После его отказа покинуть рабочий кабинет, ОМОН взял здание мэрии штурмом.

28 ноября 1994 года Генпрокуратура прекратила уголовное преследование Черепкова за отсутствием состава преступления и возбудила новое уголовное дело по факту фальсификации взятки.

Тем не менее 23 декабря 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ об отстранении Черепкова от должности мэра с формулировкой "в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей". Но Черепков обратился в суд и в сентябре 1996 года добился восстановления в в должности. 28 ноября 1998 года Черепков вновь был отстранен уже в связи с истечением срока полномочий.

В марте 2000 году Черепкова избрали депутатом Госдумы третьего созыва, он стал членом комитета нижней палаты по безопасности. В 2004 году Черепков был переизбран депутатом Госдумы.

В 2012 году Черепков выдвинул свою кандидатуру на пост президента России, однако отказался сдавать в Центризбирком подписи в свою поддержку. "Пусть или всех регистрируют без сбора подписей, или и кандидаты от думских партий собирают эти два миллиона", - заявил Черепков. По его словам, к этому моменту он собрал уже 1,35 миллиона подписей.

В 2013 году Черепков принял участие в городских выборах от партии "Альянс Зеленых". На выборах он набрал 18 процентов голосов и занял второе место после действующего мэра единороса Игоря Пушкарева.

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02.09.2017
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