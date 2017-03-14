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Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе бывшего главы "Мемориала" Олега Орлова и трех журналистов канала РЕН ТВ о нападении в Назрани в 2007 году. Постановление опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ пришел к выводу, что похитившие истцов люди были представителями официальных властей. В суде сочли, что российские правоохранители и суды должным образом не расследовали преступление. Страсбургский суд сам изучил документы, показания свидетелей и потерпевших. Российская сторона не представила разумных объяснений, как похищение могло пройти без участия властей, отмечается в постановлении.

ЕСПЧ признал, что в отношении истцов были в той или иной степени нарушены статьи 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статья 1 Протокола № 1 (право на мирное пользование своим имуществом) Европейской конвенции по правам человека. Заявителям присуждена компенсация за материальный и нематериальный ущерб, а также возмещение судебных издержек на общую общую сумму 25,5 тысячи евро

В ночь на 24 ноября 2007 года, накануне митинга оппозиции, Орлов и члены съемочной группы РЕН ТВ Артем Высоцкий, Станислав Горячкин и Карен Сахинов были похищены из хорошо охраняемой гостиницы в Назрани. Около 15 вооруженных людей в камуфляжной форме и масках несколько часов возили их на "Газели". Затем похищенных высадили, избили, уничтожили съемочную аппаратуру. После этого нападавшие сказали правозащитнику и журналистам, что будут их расстреливать. Однако затем силовики уехали, оставив похищенных в поле.

Прокуратура Ингушетии возбудила по факту нападения на съемочную группу уголовное дело по статье 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), статье 139 (неприкосновенность жилища) и статье 161 (грабеж). Президент республики Мурат Зязиков взял расследование под личный контроль.

Расследование не привело ни к каким результатам и было окончательно приостановлено в мае 2011 года. Однако дело еще не закрыто.