Реклама

Лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма получила неизвестная в отрасли частная компания "Новые проекты". Как пишет "Коммерсант", основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, который близок к семье экс-главы Роснедр Валерия Пака.

Некоторые источники издания связывают "Новые проекты" с украинским бизнесменом Сергеем Курченко. При этом компания, получив лицензию в рамках действовавшего для Крыма упрощенного порядка, еще в 2015 году не имела никаких активов и не вела хозяйственной деятельности.

ООО "Новые проекты" в конце 2016 года сообщило Роснедрам, что в 2017 году намерено составить план поисково-разведочных работ на участке Глубокая. Письмо ведомству направил директор компании Антон Дорноступ. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев еще в июне 2016 распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет. В течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину.

"Новые проекты" владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, но тогда это было украинское юрлицо. Первоначально собственником ООО была киевская "Фосизонс Трейд", но в декабре 2015 года "Новые проекты" были проданы бывшему заместителю главы Ялты Виталию Мостовому.

C мая 2016 года 99 процентами "Новых проектов" владеет АО "Главнефтесервис" (принадлежит Антону Дорноступу), еще 1 процент у Олега Кочагова (сейчас возглавляет АО "Полюс Логистика", структуру "Полюса" Саида Керимова). Дорноступ также гендиректор ООО "Русвелл", зарегистрированного сейчас в Москве по одному адресу с "Новыми проектами". "Русвеллом" через АО "Инвестиционная нефтесервисная компания" владеет Петр Пак, сын экс-главы Роснедр Валерия Пака. Тот же адрес у "ОГК Групп" (занимается разведкой твердых полезных ископаемых), гендиректором которой является другой сын экс-чиновника Анатолий Пак.

По данным Росстата, бухгалтерский баланс "Новых проектов" на конец 2015 года пустой, у компании не было никаких активов, кроме 60 тысяч рублей уставного капитала, дебиторской или кредиторской задолженности, отсутствовало движение средств по счетам.

На шельфе аннексированного Крыма разрешено работать только госкомпаниям. Исключение сделано лишь для действовавших до 2014 года лицензий, переоформить которые компании могли до октября 2015 года в упрощенном порядке.