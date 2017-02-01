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Приволжский окружной военный суд признал казанского блогера и лидера Союза молодых инноваторов Рамиля Ибрагимова виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд оштрафовал Ибрагимова на 50 тысяч рублей - меньше минимального наказания по инкриминируемой ему части 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Гособвинение просило у суда для Ибрагимова наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В ночь на 12 июня в городе Орландо, штат Флорида, 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин, охранник по профессии, расстрелял вечеринку в гей-клубе Pulse, убив 49 и ранив еще 53 человека. Это самый смертоносный массовый расстрел в истории США. В ходе штурма здания полицией Матин был убит.

Ибрагимов на своей странице в Инстаграме поддержал действия Матина, выразив сожаление, что не все присутствующие в клубе были убиты. "Очень надеемся, что все же подохнут. Союз молодых лидеров инноваций искренне поддерживает эту убедительную акцию, - написал Ибрагимов. Позже он удалил свою запись.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания, оправдывающие теракт в Орландо, абсолютно неприемлемы. "Я не знаю, кто такой господин Ибрагимов, и не знаю, что он написал. Такие мысли абсолютно неприемлемы", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать комментарий.

14 июня стало известно, что прокуратура Татарстана начала проверку по факту публикации комментария Ибрагтимова. "Данная запись пользователя была быстро растиражирована в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям пользователя и при выявлении нарушений законодательства приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорилось в сообщении. 17 июня было возбуждено уголовное дело. Ибрагимов заявлял, что в его комментарии нет слов о поддержке терроризма, он просто "воспользовался своим конституционным правом и высказал свое мнение". Также Ибрагимов подчеркнул, что отрицательно относится к ЛГБТ.