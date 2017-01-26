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Также: Россия, Регионы, Правительство, Право, Дети, Политика, Общество | Персоны: Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров

новость Песков: В Кремле не будут дискутировать на тему ношения хиджабов в школах

26.01.2017
Рамзан Кадыров и Ольга Васильева. Фото из инстаграма главы Чечни
Рамзан Кадыров и Ольга Васильева. Фото из инстаграма главы Чечни
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В Кремле не хотели бы принимать чью-либо сторону в споре о ношении хиджабов в школах. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент. Это первое. А второе – действительно, существовали разные форматы подхода к этой теме. Вы знаете, что были и судебные варианты, если я не ошибаюсь, Ставропольский край, Мордовия. Тогда были соответствующие решения Верховного суда известные. Есть такой вариант, есть иные варианты, несудебные. Но еще раз повторяю, сейчас мы не хотели бы становиться стороной этого вопроса", — сказал Песков.

24 января глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что учащиеся российских школ не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами. "Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются свое отношение к вере подчеркнуть", - сказала Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье на ношение платков.

"У нас светский характер образования", - подчеркнула она, напомнив, что несколько лет назад подобная ситуация была в Ставропольском крае.

На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Инстаграме заявил, что Васильева навязывает обществу свое личное мнение.

"Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое "личное убеждение" навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, "платок - не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки". Кадыров уверен, что эта тема искусственно поддерживается, чтобы отвлечь от реальных проблем в школах. "Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей... Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами", - написал он.

В феврале 2015 года Верховный суд признал законными требования к внешнему виду школьников, утвержденные постановлением правительства Мордовии и запрещающие, в частности, ношение религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов. В суде представители мусульманской общины Мордовии просили признать решение республиканского суда незаконным, так как оно, по их мнению, нарушает право на свободу вероисповедания. По мнению заявителей, такое решение также противоречит закону "Об образовании", где говорится об общедоступности образования.

Ранее прокуратура Мордовии признала постановление республиканского правительства соответствующим федеральному законодательству. Под запрет попали не только хиджабы, но и мини-юбки, джинсы, глубокое декольте, пирсинг, школьницам запрещено красить волосы в яркие цвета и демонстрировать религиозную атрибутику.

В июле 2013 года Верховный суд признал законным решение суда Ставропольского края, который запретил девочкам носить хиджабы в школах. Таким образом ВС отклонил жалобу мусульман Ставрополья.

Ношение хиджабов в школах региона было запрещено решением краевого правительства после скандала в конце 2012 года. Несколько мусульманских семей из Нефтекумского района Ставрополья пожаловались в муфтият, что девочкам не разрешают приходить в школу в хиджабах, тогда как родители не разрешают им без хиджабов выходить из дома. После введения запрета на ношение хиджабов в школах несколько мусульман оспорили этот запрет в региональном суде и проиграли.

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26.01.2017

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