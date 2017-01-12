Зарегистрироваться | Войти через:
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, ранее инициировавший скандал вокруг оперы "Тангейзер", назвал балет "Щелкунчик" "оккультной постановкой". Как передает ТАСС, в качестве альтернативы для показа в новогодние праздники на сцене Новосибирского театра оперы и балета митрополит предложил оперу "Рождество", автором музыки к которой является жена одного из священников.
"Обсуждали с матушкой Ираидой (Сальниковой), что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтобы можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать. Потому что Щелкунчик - он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова", - рассказал митрополит.
При этом он добавил, что оперу не видел, но уверен, что это "современная театральная постановка".
Опера "Тангейзер" была поставлена на сцене Новосибирского театра оперы и балета в декабре 2014 года. Действие в ней перенесено в наши дни. В версии режиссера Иисус Христос стал героем эротического фильма, который снимает режиссер Тангейзер.
После жалобы митрополита Тихона, заявившего, что постановка оскорбляет чувства верующих, в отношении режиссера-постановщика Тимофея Кулябина и директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Бориса Мездрича прокуратура возбудила административные дела по статье "Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики". При этом сам митрополит спектакль не смотрел, а оценку постановки дал со слов зрителей.
25 февраля 2015-го СКР начал доследственную проверку на предмет присутствия в постановке состава статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).
10 марта 2015 года мировой судья Центрального района Новосибирска Екатерина Сорокина не нашла состава правонарушения в административных делах о постановке оперы "Тангейзер". Дела были прекращены.
Между тем 29 марта 2015 года глава Минкульта Владимир Мединский уволил Мездрича. Назначенный на его место Владимир Кехман исключил "Тангейзер" из репертуара.
О поддержке Кулябина и Мездрича публично объявили крупнейшие деятели российской культуры. 5 апреля 2015 года митинг в Новосибирске против церковного радикализма собрал несколько тысяч участников.
Министру культуры Мединскому суд не указ. Не ознаменовавший себя на ниве культуры ничем кроме глупых и безграмотных комментариев, он продолжает глумиться над художником, требуя от него извинений перед зрителями, чьи чувства "оскорблены" постановкой "Тангейзера".
Решение суда по делу "Тангейзера" кажется редким примером разумного поведения властей. Или даже "победой искусства". Письма поддержки, как можно более весомые, - лишь бы царь-батюшка углядел. И надо же, чудо случилось, авторитеты помогли - отстали! Но это лишь до следующего раза.