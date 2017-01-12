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Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, ранее инициировавший скандал вокруг оперы "Тангейзер", назвал балет "Щелкунчик" "оккультной постановкой". Как передает ТАСС, в качестве альтернативы для показа в новогодние праздники на сцене Новосибирского театра оперы и балета митрополит предложил оперу "Рождество", автором музыки к которой является жена одного из священников.

"Обсуждали с матушкой Ираидой (Сальниковой), что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтобы можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать. Потому что Щелкунчик - он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова", - рассказал митрополит.

При этом он добавил, что оперу не видел, но уверен, что это "современная театральная постановка".

Опера "Тангейзер" была поставлена на сцене Новосибирского театра оперы и балета в декабре 2014 года. Действие в ней перенесено в наши дни. В версии режиссера Иисус Христос стал героем эротического фильма, который снимает режиссер Тангейзер.

После жалобы митрополита Тихона, заявившего, что постановка оскорбляет чувства верующих, в отношении режиссера-постановщика Тимофея Кулябина и директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Бориса Мездрича прокуратура возбудила административные дела по статье "Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики". При этом сам митрополит спектакль не смотрел, а оценку постановки дал со слов зрителей.

25 февраля 2015-го СКР начал доследственную проверку на предмет присутствия в постановке состава статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

10 марта 2015 года мировой судья Центрального района Новосибирска Екатерина Сорокина не нашла состава правонарушения в административных делах о постановке оперы "Тангейзер". Дела были прекращены.

Между тем 29 марта 2015 года глава Минкульта Владимир Мединский уволил Мездрича. Назначенный на его место Владимир Кехман исключил "Тангейзер" из репертуара.

О поддержке Кулябина и Мездрича публично объявили крупнейшие деятели российской культуры. 5 апреля 2015 года митинг в Новосибирске против церковного радикализма собрал несколько тысяч участников.