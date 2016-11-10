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Вице-президентом Интерпола впервые избран представитель России. Как сообщается в официальном твиттере организации, им стал начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

"Гражданин России не только занял пост вице-президента от Европы впервые с момента вступления нашей страны в Интерпол более четверти века назад, но и был избран 127 голосами "за" при всего десяти "против" и восьми воздержавшихся", - сообщил РИА "Новости" источник в делегации.

Обращаясь к участникам голосования, Прокопчук выразил надежду, что его более чем тридцатилетний опыт службы в правоохранительных органах будет востребован Интерполом. Ранее он принимал активное участие в деятельности целого ряда рабочих групп и Европейского комитета этой организации, а два года назад был избран членом ее исполкома. Прокопчук также участвовал в процессе внутренних консультаций с представителями стран-членов Интерпола из всех регионов мира.

"В условиях нашего постоянно меняющегося мира, где возникают все новые глобальные угрозы, я полностью осознаю, насколько важно Интерполу продолжать оставаться на несколько шагов впереди (преступников. - Ред.), и намерен делать все, что в моих силах с целью помочь Интерполу полностью реализовать свой потенциал", - заявил Прокопчук.

В ходе ассамблеи Интерпола, проходящей на индонезийском острове Бали, был избран президент организации: им стал замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй.

Процедура голосования за нового президента прошла в рамках очередной сессии генассамблеи международной уголовной полиции, проходившей на Бали. На сессии обсуждались также вопросы борьбы с терроризмом, оргпреступностью и кибербезопасностью.

В настоящее время Международная организация уголовной полиции объединяет 190 государств.