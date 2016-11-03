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Россия уже на следующей неделе может в одностороннем порядке прекратить воздушное сообщение с Таджикистаном. Как пишет "Коммерсант", об этом сообщили источники в отрасли и подтвердили в Минтрансе.

Причиной стал отказ властей Таджикистана согласовать назначения на полеты российских авиакомпаний из нового аэропорта Жуковский. В Таджикистане считают, что аэропорт относится к Москве и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение, так как дополнительное назначение авиакомпаний на рейсы в Душанбе и Худжанд будет означать одностороннее увеличение Россией количества перевозчиков и частот полетов на этих линиях.

В пресс-службе Минтранса пояснили, что по распоряжению правительства к Москве относятся международные аэропорты федерального значения Внуково, Домодедово, Шереметьево, а международный аэропорт Жуковский отнесен к Раменскому. Поэтому "попытка таджикской стороны определить статус российского аэропорта нарушает суверенитет властей РФ на своей территории", а их отказ принять назначения российского перевозчика на воздушные линии из Жуковского "является прямым нарушением" межправсоглашения о воздушном сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что авиавластям Таджикистана следует учитывать, что основные пассажиры на этих маршрутах - "таджикские трудовые мигранты, обеспечивающие за счет России до 48 процентов ВВП Таджикистана". Если позиция таджикских властей не изменится, то приостановка воздушного сообщения со стороны Москвы вступит в силу, чтобы "не допустить ущемления прав" российских авиакомпаний.

Позже в четверг представитель управления гражданской авиации Минтранса Таджикистана Анвар Нуров сообщил, что представители Таджикистана и России 24 ноября проведут в Душанбе переговоры по вопросу полетов. "Вопрос решаемый, не надо делать поспешных выводов. По результатам переговоров авиационных властей двух стран предполагается подписать меморандум", - отметил Нуров.

Это не первый конфликт российских авиавластей с руководством стран СНГ в этом году. В марте Москва отказалась разрешить казахстанской Air Astana безвозмездно летать по транссибирскому маршруту в Улан-Батор, сославшись на то, что иностранные компании переводят России платежи за пролеты над Сибирью. В ответ власти Казахстана грозили остановить рейсы "Аэрофлота" в страну. Двусторонние переговоры результатов не принесли.