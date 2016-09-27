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В этом году дефицит продовольственной пшеницы 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, оценивается в 12,6 миллиона тонн. Об этом заявил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич на съезде организации, сообщает Интерфакс.

Качество зерна снижается год от года, отметил Гуревич. В этом году мы слышим ошеломляющие прогнозы по сбору зерна, но огромный урожай, как правило, сопровождается низким качеством зерна", - заявил президент союза мукомолов

Пшеница третьего класса - ценная - средняя по силе, обладает хорошими хлебопекарными свойствами. Из муки ценной пшеницы получается хлеб хорошего качества, пояснил Гуревич. Она не нуждается в добавлении муки сильной пшеницы, но эффективно улучшить муку из слабой пшеницы не может. Доля пшеницы 3-го класса в валовом сборе пшеницы в 2012 году составила 48,2 процента, в 2013 году она снизилась до 38,5, в 2014 году - до 34,2, в 2015 году - до 33,2. По предварительным данным, на 1 сентября 2016 года доля этой пшеницы составила всего 18 процентов.

"Чем мы будем замещать пшеницу 3-го класса? Пшеницей более низких классов. На этот счет существует дискуссия - можно или нельзя? - заявил Гуревич. - Разработан проект ГОСТа, который уже можно назвать принятым, где официально признается возможным ввод в помольные партии зерна даже пшеницы 5-го класса (низшего сорта, фуражной. - Ред.), если она, естественно, не заражена, если соответствует требованиям, которые предъявляются к мукомолью".

Во вторник на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым президент Владимир Путин предложил не спешить с наращиванием экспорта зерна. "Во-первых, мы при организации экспорта должны иметь в виду обеспечение, прежде всего, собственных интересов, собственных внутренних рынков - это и для кормов, и для продовольственного обеспечения хлебом населения. При всем растущем экспорте всё-таки задача обеспечения самой России - это задача номер один. Это первое. Второе - конъюнктура, - сказал Путин. - Вы знаете, как она сейчас складывается на мировых рынках: цена на зерно несколько снизилась, это нужно иметь в виду и, может быть, не спешить с тем, чтобы "выбрасывать" на рынок дополнительные объемы, а наоборот, работать на сельхозпроизводителя для удержания нужного уровня цен".