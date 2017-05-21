О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.261076.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.261076.html
Также: Акции протеста, Партии, СМИ, Право, Украина, Война, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Алексей Венедиктов, Александр Проханов

новость Активисты "Другой России" облили главреда "Эха" Венедиктова виски

21.05.2017
Другороссы обливают Алексея Венедиктова виски. Кадр трансляции youtube-канала "Александринский театр"
Другороссы обливают Алексея Венедиктова виски. Кадр трансляции youtube-канала "Александринский театр"
Реклама

Активисты "Другой России" облили виски главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Об этом сообщает "Медуза".

Акция прошла в Александринском театре в Петербурге во время серии дискуссий в рамках проекта "Открытые диалоги". Участниками одного из диалогов были Венедиктов и писатель Александр Проханов.

Как только главред "Эха" расположился в кресле, на сцену выбежали трое другороссов. Они принялись обливать Венедиктова виски (как уточняется на ВК-странице партии, были использованы три бутылки виски William Lawson's по 0,25 литра по цене 400 рублей за штуку). Активисты выкрикивали: "Подавись вискарем! Это за Олега Миронова!" Затем один из другороссов разбросал со сцены листовки.

Охрана вывела нападавших без применения силы. Другороссы, в свою очередь, не сопротивлялись.

Публика отреагировала на акцию возмущенными возгласами.

Венедиктов заверил: "Несмотря на них, мы будем дискутировать". "Вискарь плохой, дешевый, - добавил он. - Могли бы и подороже для меня".

Также главред "Эха" успокоил собравшихся тем, что "глаза целы".

Как пояснила "Другая Россия", поводом к акции "Веник в вискаре" послужили три претензии к Венедиктову. Первая касалась причастности главреда "Эха" в сговоре администрации президента с будущими лидерами протестов на Болотной, в результате которого была сорвана протестная акция на площади Революции 10 декабря 2011 года. Именно Венедиктов принес на прошедшую в мэрии Москвы встречу виски, который участники сговора распивали во время обсуждения.

"Кроме того, ему поставили в вину национал-предательскую позицию "Эха" относительно Крыма и Донбасса", - говорится в публикации партии.

Наконец, активисты напомнили, что, когда другоросс Олег Миронов был осужден к реальному сроку по обвинению в хулиганстве за неопасный дебош на концерте Андрея Макаревича, "Венедиктов в эфире "Эха" хвастался, что это произошло благодаря его "публичным и непубличным усилиям". Миронов освободился 28 апреля нынешнего года, полностью отбыв срок 2 года 7 месяцев строгого режима. При этом ему назначен административный надзор на период восемь лет с момента освобождения.

Оставить комментарий Обсудить
21.05.2017
в блоге Блоги
145
Александр Аверин 31.12.2012
в блоге Итоги года
новость Новости по теме
30.03.2017 Другороссу Миронову назначили 8 лет административного надзора после выхода из колонии →
Фото и Видео
29611
Play own
"Радужный флэшмоб" в Петербурге
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29460
Play own
Как Милонов в Питере хулиганил
29246
Play own
Протест на МКАДе: Путин не виноват
Реклама
Выбор читателей
новость Мексика: дело русского гопника
Алексей Макеев. Источник: excelsior.com.mx
новость Едросы стучат на Transparency
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья Русский раскол в Америке
Виталий Портников
новость Контрразведка Пекина против ЦРУ
Штаб-квартира ЦРУ. Фото: loc.gov
статья Две руки Путина
РЕКЛАМА
Loading...
новость ФСБ обвиняет политбеженца
Андрей Некрасов с жительницами Ижевска. Фото: yabloko.ru
в блоге Наш советский Чехов
383
статья Алиса и Алишер
Илья Мильштейн
новость Коми даст показания против Трампа
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
в блоге Сбор компромата на Навального
383
новость Хакерская служба Пхеньяна
Монумент идеологии чучхэ в Пхеньяне. Фото: Википедия
новость Трамп пожаловался Лаврову на Коми
Сергей Лавров и Дональд Трамп. Фото: МИД России
статья Трампу все хуже
Владимир Абаринов
новость России напомнили о санкциях
Паром Mangyongbong-92. Фото: skyscrapercity.com
в блоге Бронебойная пропаганда
383
новость Навар путинского повара
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
новость Победа Чийгоза в суде
Ахтем Чийгоз. Фото: qha.com.ua
новость Проституция против протестов
Алиса Вокс в клипе "Малыш"
новость Удар США по войскам Асада
Самолеты США над Сирией. Фото: afcent.af.mil
новость WADA попросила Исинбаеву уйти
Владимир Путин награждает Елену Исинбаеву. Кадр Вестей