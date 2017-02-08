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Также: Акции протеста, Регионы, Экология, Россия, Общество, Политика | Персоны: Рамазан Абдулатипов

новость Жители Махачкалы добились отмены решения о строительстве музея в городском парке

08.02.2017
Рамазан Абдулатипов. Фото: president.e-dag.ru
Рамазан Абдулатипов. Фото: president.e-dag.ru
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Жители Махачкалы добились отмены решения о строительстве музея "Россия - моя история" в городском парке имени Ленинского комсомола. Как сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, после широкого общественного обсуждения для строительства был выделен участок территории на улице Имама Шамиля.

В сообщение отмечается, что "некоторые решили пропиариться за счет этого проекта, нагнетая обстановку и дезинформируя людей". По словам Абдулатипова, распространители слухов "говорили, что исторический музей будет строиться на территории парка Ленинского комсомола, и что для этого вырубят множество деревьев, в то время как парк был всего лишь одним из 7 предварительных вариантов расположения нового музея".

7 февраля, как передает "Кавказский узел", жители Махачкалы направили обращение в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов с просьбой "спасти парк от уничтожения". В письме говорилось, что "чиновники хотят превратить парк в очередную стройплощадку".

Авторы обращения отмечали, что "на территории парка уже находятся музей Боевой славы, два спортивных комплекса, спортивные площадки и другие строения".

"Парк является единственным местом семейного отдыха жителей города, и превращение его центральной части в строительную площадку неприемлемо! Парк имеет более чем вековую историю, вся инфраструктура объекта уже давно сложилась, и начало новой стройки приведет к транспортному коллапсу на прилегающих улицах", - заявляли авторы обращения.

29 января группа инициативных граждан опубликовала петицию к президенту Владимиру Путину с призывом не допустить строительства музея в парке.

2 февраля инициативная группа подала иск в суд к администрации Махачкалы и руководству некоммерческого фонда "Россия - моя история. Город Махачкала". Однако суд оставил иск без движения. Тогда Абдулатипов заявил, что решение о строительстве музея в парке окончательно не принято, хотя счел это уместным.

Назначенное на 3 февраля торжественное мероприятие по закладке капсулы на месте строительства музея не состоялось после того, как в парке собрались более 30 противников строительства. Кроме того, активисты направили в Минюст уведомление о митинге, намеченном на 11 февраля, однако ведомство не разрешило его проведение.

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08.02.2017

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