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Также: Президент, Россия, Мир, Политика, Культура | Персоны: Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Путин предоставил российское гражданство актеру Стивену Сигалу

03.11.2016
Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
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Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство актеру Стивену Сигалу. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

"Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что президент предоставил российское гражданству Сигалу, так как тот настойчиво этого добивался и питает теплые чувства к нашей стране.

По словам Пескова, Сигал "действительно известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны, он никогда это не скрывал". "Одновременно с этим он является достаточно известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство Российской Федерации", - добавил Песков.

За последнее время актер несколько раз посещал Россию. В сентябре он побывал на Камчатке и Сахалине. Тогда он рассказал о своей симпатии к России и не исключил получения в скором времени российского гражданства, отметив, что хотел бы проводить здесь несколько месяцев в году.

В марте 2014 года Сигал выступил в поддержку аннексии Крыма, пообещав спеть на байк-шоу куплет из гимна "Донецкой народной республики".

В октябре 2013 года актер принял участие в праздновании дня города Грозного, который совпадает с днем рождения главы региона Рамзана Кадырова.

"Поздравляю Чеченскую Республику и своего брата Рамзана Кадырова. Я надеюсь, что в будущем стану частью этой республики. Рамзан Ахматович, я всегда буду твоим другом", - сказал тогда Сигал, добавив, что прежде всего уважает главу Чечни как "великого лидера".

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03.11.2016

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