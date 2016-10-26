Реклама

Президент Владимир Путин увеличил число автомобилей со спецсигналами, выделенных для Госдумы, с восьми до 12. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит поправки в указ от 19 мая 2012 года "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

В настоящее время право на использование "мигалок" на машинах без специальной окраски также имеет Росгвардия (35 единиц), ФСБ (207), государственная фельдъегерская служба (60), МВД (98), Генпрокуратура (30), правительство (32), администрация Кремля (22), Минобороны (20), СК РФ (12), Совет Федерации (пять), МИД (четыре), а также по одной единице - Счетная палата, СВР, Главное управление специальных проектов, Управление делами президента, Росфинмониторинг, РАН и главы субъектов Федерации.

В мае 2014 года стало известно, что российские чиновники не будут лишены права использовать спецсигналы для своих автомобилей. Экспертная рабочая группа федерального уровня, рассмотревшая петицию, набравшую более 100 тысяч голосов на сайте "Российская общественная инициатива", не сочла необходимым начать разработку соответствующего законопроекта. Авторы петиции предлагали сохранить право приоритетного проезда только для автомобилей оперативных служб (полиции, МЧС, скорой помощи) при исполнении.

"Предмета законодательного регулирования данная инициатива не имеет. В соответствии с регламентом рабочей группы это означает, что мы не можем рекомендовать правительству рассмотреть эту инициативу на предмет законодательного обеспечения", - заявил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, подводя итоги обсуждения.