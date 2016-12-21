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Также: Политзеки, Право, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Аграновский

новость ЕСПЧ присудил компенсацию в 900 евро "узнику Манежной" Березюку

21.12.2016
Игорь Березюк и полковник Бирюков на Манежной площади 11 декабря 2010 г. Кадр Грани-ТВ
Игорь Березюк и полковник Бирюков на Манежной площади 11 декабря 2010 г. Кадр Грани-ТВ
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Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере 900 евро другороссу Игорю Березюку, осужденному по Манежному делу в октябре 2011 года. 2010 года. Как передает ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

"ЕСПЧ присудил 900 евро Игорю Березюку, осужденному за события на Манежной площади в 2010 году. Суд посчитал, что была нарушена часть 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека ("неправомерное продление срока содержания под стражей")", - сказал Аграновский. Сам Березюк просил взыскать с России 100 тысяч евро.

28 октября 2011 года коллегия Тверского райсуда в составе Игоря Алисова, Александры Ковалевской и Алексея Криворучко приговорила Березюка к пяти с половиной годам общего режима по части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия в отношении представителя власти), части 3 статьи 212 (призывы к массовым беспорядкам) и части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

Еще два активиста "Другой России", Руслан Хубаев и Кирилл Унчук, получили соответственно четыре года строгого и три года общего режима. Убедительных доказательств вины другороссов следствие не представило. В марте 2012 года Мосгорсуд смягчил приговор Березюку на три месяца, Хубаеву - на два месяца.

p> 11 декабря 2010 года более 5 тысяч футбольных болельщиков и националистов собрались на Манежной площади Москвы после шествия в память о болельщике "Спартака" Егоре Свиридове, застреленном в драке 6 декабря. В результате столкновений с милицией, по данным городских властей, пострадали 32 человека.

Березюк, гражданин Белоруссии, был задержан 30 января 2011 года во время обысков, проводившихся в нескольких помещениях, в том числе в штабе оргкомитета Стратегии-31.

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21.12.2016

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