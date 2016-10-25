О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.255913.html
Также: Политзеки, Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Полиция, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Илья Резник

новость Ростовский журналист Резник освобожден из колонии по отбытии срока

25.10.2016
Сергей Резник. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Сергей Резник. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Реклама
статья Статья

Его преследуют за хулы

Ростовский журналист Сергей Резник чихвостил в своем блоге местных чиновников и силовиков. "Тракторист", "бес", "прохвост", "аферист", "педофил" - за эти слова его признали виновным в оскорблении представителей власти. Журналист получил три года лишения свободы и двухлетний запрет на профессию. Разбор обвинения, мнения юристов и коллег.

24.01.2015

Ростовский журналист Сергей Резник, осужденный к 2 годам 11 месяцам общего режима по ряду сфабрикованных обвинений, освободился из ИК-12 своего региона в Каменске-Шахтинском, полностью отбыв назначенный срок. Об этом сообщает "Деловой квартал".

Резник известен расследованиями о коррупции в правоохранительных органах, судах и различных властных структурах. Его статьи публиковались как в местных газетах, так и в его собственном блоге в ЖЖ. Среди героев публикаций Резника были крупные областные чиновники, прокуроры, арбитражные судьи.

22 октября 2013 года на Резника во дворе его дома напали двое неизвестных. Журналисту нанесли несколько ударов бейсбольной битой; также в него выстрелили из травматического пистолета. Преступление осталось нераскрытым.

Месяц спустя, 26 ноября 2013-го, Первомайский райсуд Ростова-на-Дону приговорил Резника к полутора года колонии по сфабрикованным обвинениям в заведомо ложном доносе, коммерческом подкупе и оскорблении представителя власти (статьи 306, 204 и 319 УК). Журналиста взяли под стражу в зале суда. 15 апреля 2014-го Ростовский облсуд оставил приговор по первому делу в силе.

В дальнейшем против политзека сфабриковали и второе дело по схожим обвинениям, инкриминировав ему часть 2 статьи 306 (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и статью 319 УК (оскорбление представителя власти). Резнику вменили, что он в своем ЖЖ оскорбил бывшего зампрокурора области Романа Климова, назвав его "трактористом" и "прокурором-аферистом", высокопоставленного сотрудника регионального ЦПЭ Дмитрия Ищенко, назвав его "опущенным", и оперативника областного УЭБиПК Андрея Глинкина, заподозрив его в педофилии. Все трое фигурировали в деле как потерпевшие по статье 319, а Глинкин - также по статье 306.

22 января 2015 года судья Ленинского райсуда Ростова Владимир Строков с учетом частичного сложения приговоров дал Резнику три года общего режима. 13 мая 2015-го судья Ростовского облсуда Игорь Сорокин сократил Резнику срок на месяц.

Резник подавал на УДО, однако 2 февраля 2016 года судья Каменского райсуда Виктор Трофимов отклонил ходатайство политзека. Адвокат журналиста отмечал, что заседание прошло с нарушениями. В частности, Трофимов отказал защите в ознакомлении с личным делом Резника в колонии.

2 мая официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби призвал Россию немедленно освободить Резника. С таким призывом чиновник выступил в рамках недельной кампании "За свободу печати", ежегодно проводимую в преддверии Всемирного дня свободы печати. В ходе кампании Кирби в начале каждого из ежедневных брифингов сообщал о журналистах из разных стран мира, подвергающихся преследованиям за свою деятельность.

В 2014-2015 годах в каменск-шахтинской ИК-12 содержался еще один политзек - активист "Другой России" Сергей Череповский, осужденный к двум годам общего режима по сфабрикованному делу о нападении на полицейского.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
25.10.2016

новость Новости по теме
03.05.2016 Госдеп США потребовал освободить ростовского журналиста Резника →
02.02.2016 Ростовскому журналисту Резнику отказали в УДО →
13.05.2015 Трехлетний срок ростовскому журналисту Резнику сокращен на месяц →
22.01.2015 Ростовский журналист Резник получил трехлетний срок →
16.01.2015 Для ростовского журналиста Резника по второму делу требуют три года колонии →
15.04.2014 Приговор ростовскому журналисту Резнику оставлен в силе →
26.11.2013 Ростовского блогера приговорили к 1,5 годам колонии →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
26649
Play own
День Олега
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Шпионы и болтуны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Хиллари обходит Трампа
Владимир Абаринов
в блоге Отчет перед королем
383
новость "Роснефтегаз" не раскрывает доходы
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость Митинг за запрет абортов: ВИДЕО
Митинг за запрет абортов. Кадр Грани-ТВ
статья Зачем вломились в Сирию?
РЕКЛАМА
Loading...
новость Запретный фильм о КНДР
Кадр фильма "В лучах солнца"
новость Песков о цензуре
Дмитрий Песков. Фото: jourdom.ru
статья Против народа
Александр Скобов
новость Россию не пустят в СПЧ ООН
Заседание СПЧ ООН. Фото: ohchr.org
новость Россия против новой резолюции
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
в блоге Путин и колдуны
383
новость Обвинения российскому хакеру
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
новость "Роснефть" просит дворец
Дворец в Ропше. Фото: spp.lfond.spb.ru
новость Тайные проверки в вузах
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
новость Сбалансированная реакция
Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
статья Штирлиц идет по коридору
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Приговор Павленскому подтвержден
Петр Павленский в суде, 16.05.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Урок Каддафи для Путина
Виталий Портников
новость Аншаков снова в розыске
Михаил Аншаков. Кадр "Граней"