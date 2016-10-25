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Ростовский журналист Сергей Резник, осужденный к 2 годам 11 месяцам общего режима по ряду сфабрикованных обвинений, освободился из ИК-12 своего региона в Каменске-Шахтинском, полностью отбыв назначенный срок. Об этом сообщает "Деловой квартал".

Резник известен расследованиями о коррупции в правоохранительных органах, судах и различных властных структурах. Его статьи публиковались как в местных газетах, так и в его собственном блоге в ЖЖ. Среди героев публикаций Резника были крупные областные чиновники, прокуроры, арбитражные судьи.

22 октября 2013 года на Резника во дворе его дома напали двое неизвестных. Журналисту нанесли несколько ударов бейсбольной битой; также в него выстрелили из травматического пистолета. Преступление осталось нераскрытым.

Месяц спустя, 26 ноября 2013-го, Первомайский райсуд Ростова-на-Дону приговорил Резника к полутора года колонии по сфабрикованным обвинениям в заведомо ложном доносе, коммерческом подкупе и оскорблении представителя власти (статьи 306, 204 и 319 УК). Журналиста взяли под стражу в зале суда. 15 апреля 2014-го Ростовский облсуд оставил приговор по первому делу в силе.

В дальнейшем против политзека сфабриковали и второе дело по схожим обвинениям, инкриминировав ему часть 2 статьи 306 (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и статью 319 УК (оскорбление представителя власти). Резнику вменили, что он в своем ЖЖ оскорбил бывшего зампрокурора области Романа Климова, назвав его "трактористом" и "прокурором-аферистом", высокопоставленного сотрудника регионального ЦПЭ Дмитрия Ищенко, назвав его "опущенным", и оперативника областного УЭБиПК Андрея Глинкина, заподозрив его в педофилии. Все трое фигурировали в деле как потерпевшие по статье 319, а Глинкин - также по статье 306.

22 января 2015 года судья Ленинского райсуда Ростова Владимир Строков с учетом частичного сложения приговоров дал Резнику три года общего режима. 13 мая 2015-го судья Ростовского облсуда Игорь Сорокин сократил Резнику срок на месяц.

Резник подавал на УДО, однако 2 февраля 2016 года судья Каменского райсуда Виктор Трофимов отклонил ходатайство политзека. Адвокат журналиста отмечал, что заседание прошло с нарушениями. В частности, Трофимов отказал защите в ознакомлении с личным делом Резника в колонии.

2 мая официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби призвал Россию немедленно освободить Резника. С таким призывом чиновник выступил в рамках недельной кампании "За свободу печати", ежегодно проводимую в преддверии Всемирного дня свободы печати. В ходе кампании Кирби в начале каждого из ежедневных брифингов сообщал о журналистах из разных стран мира, подвергающихся преследованиям за свою деятельность.

В 2014-2015 годах в каменск-шахтинской ИК-12 содержался еще один политзек - активист "Другой России" Сергей Череповский, осужденный к двум годам общего режима по сфабрикованному делу о нападении на полицейского.