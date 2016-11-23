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Также: Совет Федерации, Госдума, Право, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Сергей Пашин

новость В Совфеде предлагают увольнять судей после третьего отмененного приговора

23.11.2016
Сергей Калашников. Фото: council.gov.ru
Сергей Калашников. Фото: council.gov.ru
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Первый зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике, бывший министр труда Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект, предусматривающий увольнение судей после третьего в течение одного срока полномочий приговора, отмененного вышестоящей инстанцией. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Соответствующую норму предлагается включить в пункт 1 статьи 14 закона "О статусе судей в Российской Федерации". В этом пункте перечислены основания для прекращения полномочий судьи.

"Данное основание не распространяется на решения судов присяжных или иные судебные решения, принимаемые коллегиально, а только на решения судьи, если они принимаются им единолично, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. - Также оно не распространяется на случаи, если вышестоящий суд принимает решение об изменении решения судьи. Речь идет только о полной отмене решения судьи, принятого им с судебной ошибкой или ставшее следствием злоупотребления судьей своими полномочиями, что должно быть отражено в решении суда вышестоящей инстанции".

"Если судья один, второй, третий раз выносит решения, которые потом отменяются, то, извините, такого судью надо гнать поганой метлой", - объяснил Калашников свою инициативу в разговоре с РБК. ​

Сенатор добавил, что отправлял законопроект для получения отзыва в Верховный суд, однако ответа не дождался. В этой связи он выразил опасение, что принятию закона могут помешать "сильные внутрикорпоративные связи в судейском сообществе".

Между тем в Госдуме инициативу Калашникова расценили как декларативную, а шансы принятие закона близкими к нулю. Зампред комитета нижней палаты по законодательству единорос Рафаэль Марданшин заметил, что такая инициатива противоречит принципу российской судебной системы, в соответствии с которым судья выносит решение согласно своему внутреннему убеждению. "У нас в стране не прецедентное право, и решения вышестоящих судов не являются источниками права, - подчеркнул единорос. - И соответственно, за противоречие вышестоящим судам нельзя вводить наказание такого рода".

Судья Мосгорсуда в отставке, профессор ВШЭ и член президентского Совета по правам человека Сергей Пашин, в свою очередь, заметил, что законопроект Калашникова противоречит Конституции. Основной закон, пояснил Пашин, устанавливает принцип несменяемости судей, а следовательно - невозможность их увольнения за принятые решения. "По сути, это попытка усилить властную вертикаль внутри судебной системы: раз ты начальник, то ты всегда прав, - заметил юрист. - Но ведь если вышестоящая инстанция с судьей не согласна, то это не значит, что он плохо работает".

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23.11.2016

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