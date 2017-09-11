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Также: Госдума, Правительство, Право, Акции протеста, Парламент, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ярослав Нилов, Александр Сидякин

новость Правительство предлагает еще сильнее ужесточить закон о митингах

11.09.2017
Белый дом. Фото: Википедия
Белый дом. Фото: Википедия
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, еще сильнее ужесточающий правила проведения протестных акций. Об этом сообщает "Коммерсант". Если действующая редакция закона о митингах обязывает организаторов указывать "цель публичных мероприятий", то теперь предлагается, чтобы в уведомлении излагались также "вопросы, являющиеся причинами проведения" акции.

Как говорится в пояснительной записке, статья 18 закона о митингах предписывает чиновникам "рассматривать по существу... вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия". То, что в уведомлениях эти вопросы не формулируются, "существенно осложняет взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в процессе организации публичного мероприятия", заявляют в правительстве.

Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин законопроект раскритиковал. "От свободы собраний и так почти ничего не осталось, - посетовал он. - Правительство хочет узаконить еще одну запятую, из-за которой при необходимости можно будет отказать в проведении митинга".

В свою очередь, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заметил, что если правительство озабочено тем, чтобы чиновники реагировали на вопросы митингующих, то "поправки нужно вносить в совершенно другой закон - "О порядке рассмотрения обращения граждан".

Между тем единорос Александр Сидякин выступил в поддержку правительственной инициативы. "Если организаторы недостаточно обосновали вопросы, послужившие причиной проведения акции, это не может быть основанием для ее запрета", - выразил уверенность он.

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11.09.2017
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