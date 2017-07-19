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новость Госдума ввела курортный сбор в аннексированном Крыму

19.07.2017
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в аннексированном Крыму, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Об этом сообщает Интерфакс. Как уточняет "Медуза", документ поддержали 317 депутатов, против проголосовал 61, воздержались двое.

Курортный сбор вводится в порядке эксперимента на 2018-2022 годы. По окончании этого срока будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России, а также аннексированных Крыма и Севастополя или же об отказе от такого сбора.

Конкретную сумму курортного сбора закон оставляет на усмотрение региональных властей. Устанавливается лишь его верхний предел: 50 рублей в сутки в 2018-м и 100 рублей - в последующие годы. Сбор взимается с совершеннолетних граждан, остановившихся в регионе более чем на сутки. От уплаты освобождаются постоянные жители регионов, в которых проводится эксперимент, а также льготники, категории которых также определены законом.

Курортный сбор существовал в России до 2004 года. В последующие годы возможность его возвращения не раз обсуждалась. Наконец, в сентябре 2016-го Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующий законопроект.

В Госдуму документ был внесен в начале мая. Как утверждали в правительстве, закон "направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры".

Комментарии 43 комментария | Оставить комментарий Обсудить
19.07.2017
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