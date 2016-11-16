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Госдума ввела финансовую ответственность депутатов за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины, сообщает ТАСС. Из зарплаты парламентария будут вычитать по одной шестой части за каждый прогул.

Инициатива была предложена на рассмотрение представителями всех парламентских фракций. Изменения были внесены в 44 статью регламента палаты.

"В случае отсутствия депутата Госдумы на заседании палаты без уважительной причины в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат", - говорится в принятом постановлении. При этом прогульщиком будет признан народный избранник, который ни разу не зарегистрировался за время пленарного заседания. Таких регистраций три: в 10:00, 12:00 и 16:00, уточнил один из авторов поправок, вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.

Решение о штрафе депутата принимается комитетом Госдумы по регламенту и подлежит публикации на официальном сайте палаты. Уважительные причины отсутствия на заседании Госдума прописала в своем регламенте ранее. Это временная нетрудоспособность, командировки по стране или за рубеж, а также выполнение ответственных поручений за пределами здания Госдумы.

Еще в 2007 году в Госдуме был подготовлен проект Кодекса этики депутата, согласно которому за прогулы пленарных заседаний депутатов должны были лишать зарплаты. Однако документ принят не был.

Весной 2010 года в Госдуме вновь начали борьбу с прогульщиками после того как тогдашний президент Дмитрий Медведев обратил внимание на большое количество пустых кресел в парламенте. Для контроля за посещаемостью час голосования перенесли на вечер, изменили график пленарных заседаний, а также ввели обязательное панорамное фотографирование. Эти снимки передаются руководству Госдумы. Однако тогда тоже не были введены меры воздействия на прогульщиков.