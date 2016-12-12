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Сотрудники ФСБ вскрыли банковскую ячейку директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова в "Альфа-банке". Об этом, ссылаясь на письмо работников банка, сообщил основатель Фонда Алексей Навальный.

По его словам, Рубанов хранил в ячейке личные документы, и ничего ценного там нет было. Из письма банка следует, что 28 ноября что сотрудникам ФСБ был предоставлен доступ к содержимому сейфа, после чего все находящееся там было упаковано в отдельные пакеты и отдано на хранение сотрудникам банка.

При этом, как отмечает Навальный, банк не предоставил Рубанову постановление суда о вскрытии ячейки.

"В рамках какого уголовного дела проводился взлом ячейки, непонятно. Роман сегодня пошел в Мещанский суд, давший разрешение, и там ему сообщили: ничего не знаем, сообщить ничего не можем, ФСБ забрало все материалы", - пишет Навальный.

При этом он отметил, что в акте осмотра ячейки фигурирует фамилия представителя ФСБ Кузина. "Чувак осуществляет всю оперативную работу по мне. Отмечен во всех обысках, прослушках и т.д. Видимо, знает про меня гораздо больше, чем я сам", - добавил Навальный.

6 февраля 2015 года у Рубанова и его родителей прошли обыски по так называемому "плакатному делу".