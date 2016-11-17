О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/FSB/m.256730.html
Также: Спецслужбы, Полиция, Президент, Красная площадь, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость ФСО проводит учения в Кремле

17.11.2016
Кремль в тумане. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Кремль в тумане. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Реклама

Федеральная служба охраны вечером в четверг проводит крупные учения в московском Кремле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

В ходе учений, заявляют в ФСО, предполагается отработать, в частности, "пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий". В числе других отрабатываемых задач - "пресечение экстремистской деятельности, борьба с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, обнаружение и ликвидация средств диверсионно-террористической деятельности, обеспечение пожарной безопасности объекта".

Учения пройдут на значительной части территории самого Кремля, а также на Красной и Боровицкой площадях, в Александровском саду и на Манежной улице. Помимо ФСО в мероприятии примут участие подразделения МВД, Росгвардии и МЧС.

В связи с учениями доступ на Красную площадь и в Александровский сад с 16 часов 17 ноября закрыт. После 22 часов предполагается также на время перекрыть проезд по ряду транспортных коридоров вблизи Кремля.

Владимир Путин, отмечает ТАСС, на нынешней неделе находится в Сочи.

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
17.11.2016

новость Новости по теме
07.07.2016 Экс-главу ФСО Мурова утвердили кандидатом в совет директоров "Зарубежнефти" →
28.06.2016 Новым начальником охраны Путина стал генерал-майор Рубежной →
26.05.2016 Путин уволил Мурова с поста директора ФСО →
18.05.2016 ФСО подготовила закрытый доклад об ухудшении ситуации в моногородах →
Фото и Видео
25938
Play own
Павленский и культурное наследие
25619
Play own
Лубянка: акция Лаврешиной и Никитиной
25434
Play own
Павленский против ФСБ
24931
Play own
"С днем чекиста, ублюдки!"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Империя на плите
новость США: закон о российском хулиганстве
Бен Кардин. Фото: senate.gov
в блоге Патриоту плюют в душу
383
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Говорухин выступил за цензуру
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Провокация ФСИН против Дадина
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость LinkedIn заблокировали
Логотип LinkedIn
новость Россия вышла из Гаагского трибунала
Международный уголовный суд. Фото: icc-cpi.int
в блоге Русская мечта для мира
383
в блоге А нечего троллить Путина
383
новость Восточный: новое дело о хищениях
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
новость Паркмену шьют хулиганку
Константин Алтухов. Фото: rusnovosti.ru
новость Проверка в Lenovo
Стенд компании Lenovo. Фото: lenovo.com
новость Свидания для пожизненников
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
новость Задержания за миллиард "Роснано"
Денис Кошурников. Фото: adminpz.ru
статья Дело Улюкаева: мнения
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
новость Контракты на войну в Сирии
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
новость Террор ФСБ в Нижнем Новгороде
УФСБ по Нижегородской области. Фото: purple-files.livejournal.com
новость ФСБ против экономистов
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру