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Федеральная служба охраны вечером в четверг проводит крупные учения в московском Кремле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

В ходе учений, заявляют в ФСО, предполагается отработать, в частности, "пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий". В числе других отрабатываемых задач - "пресечение экстремистской деятельности, борьба с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, обнаружение и ликвидация средств диверсионно-террористической деятельности, обеспечение пожарной безопасности объекта".

Учения пройдут на значительной части территории самого Кремля, а также на Красной и Боровицкой площадях, в Александровском саду и на Манежной улице. Помимо ФСО в мероприятии примут участие подразделения МВД, Росгвардии и МЧС.

В связи с учениями доступ на Красную площадь и в Александровский сад с 16 часов 17 ноября закрыт. После 22 часов предполагается также на время перекрыть проезд по ряду транспортных коридоров вблизи Кремля.

Владимир Путин, отмечает ТАСС, на нынешней неделе находится в Сочи.