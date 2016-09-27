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новость Ставрополье: ОМОН задержал мусульман после похорон убитого активиста Кайбалиева

27.09.2016
Равиль Кайбалиев. Источник: kavkaz-uzel.eu
Равиль Кайбалиев. Источник: kavkaz-uzel.eu
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В ауле Ачикулак Нефтекумского района Ставрополья ОМОН задержал граждан, которые возвращались с похорон убитого накануне ногайского исламского активиста Равиля Кайбалиева, заместителя имама мечети соседнего аула Кара-Тюбе. Об этом сообщает "Кавказский узел".

На джаназу (погребальную молитву) в Кара-Тюбе прибыли около 4 тысяч человек. Примерно 500 из них после джаназы поехали на кладбище. После похорон люди стали разъезжаться. Часть из них поехала через Ачикулак, где находится пост ГИБДД.

У этого поста на пути машин и встал ОМОН. "Останавливают всех, кто едет с похорон, остальных пропускают, - заметил изданию один из мусульман около полудня во вторник. - Мы уже больше часа находимся на посту, люди стоят в очереди, всех допрашивают".

Собеседник "Кавказского узла" заметил, что не знает, связаны ли действия силовиков с информацией о возможных протестах из-за убийства Кайбалиева. "Ни о каких протестах никто не объявлял, мы ничего не планировали", - заверил участник похорон.

Между тем другой мусульманин, остановленный на посту в Ачикулаке, расценил задержание как акцию устрашения. "Если они боятся протестов, они сами эти протесты провоцируют, - заявил он изданию. - Люди и так напуганы, никто уже здесь не уверен, что его завтра не убьют. Все эти убийства повторяются, ни одно из них не раскрыто. Нас выживают со своей земли, очень многие уезжают со Ставрополья".

В краевом УМВД "Кавказскому узлу" заявили, что не располагают данными о мероприятиях ОМОНа, поскольку теперь это подразделение находится в структуре Росгвардии, а не полиции. Комментариями спецслужбы издание по состоянию на 12 часов не располагало.

38-летний бизнесмен Кайбалиев, получивший известность своей общественной деятельностью, был застрелен из пистолета около 16 часов 26 сентября примерно в 10 километрах от Буденновска, когда на своей машине возвращался из этого города в Кара-Тюбе. Тело активиста нашли на обочине рядом с автомобилем. У покойного осталось шестеро детей.

Региональный главк СКР во вторник объявил о возбуждении дела по факту убийства. Как говорилось в публикации ведомства, покойный получил "многочисленные огнестрельные ранения". Сообщалось, что рассматривается несколько версий преступления, однако конкретно ведомство упомянуло только одну - дорожный конфликт.

Между тем мусульмане Кара-Тюбе определенно связали убийство Кайбалиева с его активной религиозной деятельностью, а именно борьбой против запрета хиджабов в школах региона. "Ему отомстили, как ранее Абдул-Малику (Замирбеку Махмудову, заместителю имама мечети аула Иргаклы Степновского района, убитому прошлым летом. - Ред.), за активное противодействие запрету хиджабов, - заявил "Кавказскому узлу" один из местных жителей. - Равиль был самым активным, хотя лидером гражданского протеста был Замирбек. Прошел ровно год, как убили Замирбека, и теперь убивают Равиля".

На Кайбалиева, также рассказал собеседник издания, силовики оказывали постоянное давление. "Я разговаривал с ним недавно, говорил ему уехать, - заметил житель Кара-Тюбе. - У него две семьи, много детей, и он не знал, как и куда ему ехать с таким количеством".

"Они вновь и вновь ударяют с огромной силой по нашей общине", - заключил мусульманин.

Другой житель аула рассказал, что силовики периодически проводят обыски у местных прихожан и вызывают их на допросы.

Ранее Кайбалиев, как и остальные члены джамаата Кара-Тюбе, был поставлен на профучет в полиции. В марте 2015 года всех мусульман аула вызвали в Нефтекумский межрайотдел СКР и потребовали сдать анализ крови на ДНК. Кайбалиев единственный отказался подчиниться. "На мой вопрос, на каком основании я должен им предоставлять биоматериалы, мне предъявили постановление, где было написано, что я как исповедующий ислам ваххабитского течения должен сдать образцы, - рассказывал активист "Кавказскому узлу". - Я возмутился, что я никакой ваххабитский ислам не исповедую, у нас ханафитский мазхаб и я не собираюсь сдавать кровь".

14 октября 2015-го оперативники ЦПЭ УМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу провели у Кайбалиева обыск по делу о покушении на полицейских в соседнем Степновском районе, совершенном в феврале того же года. "Якобы у меня могут находиться оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и я прохожу как подозреваемый, - рассказывал активист. - Я задал вопрос, какое отношение я имею к этому делу - они не смогли ответить, сказали, что не в курсе... Ни к кому более, кроме меня, с обыском не заходили".

Силовики прибыли к Кайбалиеву на двух или трех машинах, однако активист разрешил войти в дом лишь трем оперативникам. Остальных он не пустил, поскольку у них не оказалось документов.

Обыск общественник связал со своим отказом сдавать кровь на ДНК. Жители Кара-Тюбе также расценили визит силовиков как давление на заместителя имама в связи с его общественной деятельностью.

Между тем муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов после убийства активиста воздержался от каких-либо предположений. При этом клирик заметил "Кавказскому узлу" о покойном: "Он не был конфликтен. Я очень хорошо с ним знаком, он старался убирать все острые углы и всегда находить компромиссы".

Кайбалиев стал седьмым исламским активистом, убитым на Ставрополье за неполные пять лет. 13 февраля 2012-го в Пятигорске при взрыве автомобиля погиб заместитель муфтия региона Курман Исмаилов. 6 ноября 2013-го умер задержанный силовиками заместитель имама аула Канглы Минералводского района Мансур Аджигисиев. 30 декабря того же года обнаружили тело активиста Ибрагима Нурова из аула Абрам-Тюбе Нефтекумского района. 14 июня 2014-го после вызова на беседу с оперативниками ФСБ был обнаружен мертвым Замир Таибов из аула Тукуй-Мектеб этого же района. 21 июля того же года в Новоселицком районе убили активиста Алмаза Абдулнасырова, односельчанина Кайбалиева. Наконец, 20 августа 2015-го был убит иргаклинец Махмудов, лидер движения против запрета хиджабов.

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27.09.2016

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