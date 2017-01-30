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МВД и Минэкономразвития не поддержали идею Минздрава о снятии ограничения на въезд и проживание в России ВИЧ-инфицированных иностранцев. Как передает РБК, проект плана по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ, рассчитанный до 2020 года, Минздрав передал в правительство 19 января.

В документе ведомство прописало пункты для постепенной реализации стратегии. Среди прочего министерство выдвинуло предложения для борьбы с дискриминацией инфицированных, однако перед отправкой в кабинет министров этот раздел был отредактирован.

Изначально для борьбы с дискриминацией Минздрав поднял вопросы о снятии ограничения для зараженных людей на въезд и проживание в России, на усыновление и на службу в армии. Необходимость для ВИЧ-инфицированных служить в армии ни в одном из ведомств сомнению не подвергли. Но пункт об отмене ограничений на въезд, выезд и проживание в России иностранных граждан из плана пришлось исключить, так как против него выступили Минэкономразвития и МВД.

По предположению статс-секретаря, заместитель министра экономического развития Олега Фомичева, такая борьба с дискриминацией инфицированных может угрожать национальной безопасности государства "в части защиты здоровья населения". По мнению ведомства, Россия, наоборот, нуждается в более эффективной проверке на ВИЧ въезжающих в страну иностранцев.

Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов напомнил Минздраву, что МВД просило отказаться от этой инициативы еще летом 2016 года.

Сейчас в Россию могут въезжать только те иностранцы с ВИЧ, чьи супруги, дети и родители являются гражданами страны или постоянно находятся на ее территории. Такое право инфицированные пациенты получили с начала 2016 года.

Причиной для смягчения законодательства стало решение Конституционного суда 12 марта 2015 года. Заявителями в этом деле стали двое украинцев и жительница Молдавии. Гражданин Украины был депортирован из страны после обнаружения у него ВИЧ, несмотря на его брак с россиянкой.

Вторая гражданка Украины с инфекцией не смогла вернуться к гражданскому мужу и ребенку после выезда на Украину, а женщине из Молдавии отказали в выдаче разрешения на временное проживание, несмотря на мужа и ребенка с российским гражданством. Суд счел такое поведение миграционных ведомств неконституционным.