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новость Пальцем погрозим

МВД: Всех иностранцев надо обязать при въезде в страну проходить дактилоскопию
24.11.2016
Александр Горовой. Фото: mvd.ru
Александр Горовой. Фото: mvd.ru
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МВД намерено добиться, чтобы с начала будущего года все иностранцы, въезжающие в Россию, в обязательном порядке проходили дактилоскопию. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

Этот вопрос, добавил силовик, чиновники российских МВД и МИДа будут обсуждать с зарубежными коллегами, в том числе из государств СНГ.

Между тем ТАСС передает, что, по словам Горового, иностранные правоохранители отнеслись к планам российского МВД с пониманием, за что полицейское ведомство им благодарно.

Сейчас дактилоскопия обязательна лишь для мигрантов, обращающихся за патентом или разрешением на работу.

В начале 2014-го с инициативой дактилоскопирования всех иностранцев и лиц без гражданства при оформлении им российских виз выступил МИД.

В апреле нынешнего года член Общественной палаты Елена Сутормина предложила главе МВД Владимиру Колокольцеву ввести ввести обязательное дактилоскопирование граждан ЕС и США. Она пояснила, что это стало бы резонным ответом Соединенным Штатам и странам Евросоюза, которые уже ввели такую процедуру для россиян, а также помогло бы в борьбе с терроризмом.

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
24.11.2016

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