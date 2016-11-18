Реклама

Федеральная антимонопольная служба возбудила против РЖД и одной из ее структур - Федеральной грузовой компании - дело по части 2 статьи 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на рынке, совершенное субъектом естественной монополии). Об этом сообщается на сайте ведомства. За это правонарушение кодекс предусматривает штраф в размере от 1 до 15 процентов суммы выручки.

"Ведомство подозревает группу лиц в установлении монопольно высокой цены на услуги предоставления полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов на внутренних направлениях", - говорится в сообщении ФАС.

Как выяснилось после рассмотрения нескольких обращений, поступивших в антимонопольную службу, с 1 января по 1 августа ФГК подняла стоимость предоставления полувагонов на величину до 38 процентов. При этом тарифы для отдельных грузоотправителей с июня 2015 по июнь 2016 года выросли в 2,2-2,5 раза. "Ведомство намерено разобраться насколько обоснован такой рост", - отмечает ФАС.

Ведомство подчеркивает, что ФГК является ценовым лидером рынка - на нее при определении цен ориентируются другие игроки. "Таким образом, - указывает ФАС, - необоснованное повышение цен создает предпосылки для роста ставок других операторов вагонного парка".

Антимонопольная служба также не исключает, "что список ответчиков по делу может расшириться".