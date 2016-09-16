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Премьер-министр Дмитрий Медведев удалил из личного твиттера сообщение со словами "Крымский мост соединит полуостров с Россией, и Крым окончательно станет нашим". Запись с фотографиями визита в Крым Медведева и президента Владимира Путина была опубликована в 19:39, однако в 22:05 вместо нее появилось новое сообщение.

Фотографии остались прежними, но текст записи был отредактирован . Теперь в твите было написано: "Крымский мост соединит полуостров с остальной частью страны".

Также, как пишет "Медуза", некоторые пользователи вечером 15 сентября заметили, что были забанены в аккаунте Медведева. Среди них оказался, в частности, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, опубликовавший в этот день расследование о "секретной даче" премьера в Ивановской области.

По информации ФБК, премьер пользуется дачей в усадьбе Миловка на берегу Волги в километре от центра города Плес Ивановской области. Усадьба не находится в собственности Медведева, однако премьер-министр регулярно там отдыхает с семьей. Это подтверждается геотегами его фотографий в инстаграме.

Как отметили в ФБК, площадь комплекса - не два гектара, как утверждалось в СМИ, а 80. На территории находятся лыжный склон, частная пристань, три вертолетные площадки, несколько домов и других зданий и парковых объектов, включая доску для гигантских шахмат и домик для уточки. Сама историческая усадьба Миловка служит главным домом и обнесена дополнительным внутренним забором.

Стоимость реставрации усадьбы и строительства остального комплекса в ФБК оценили в 25–30 миллиардов рублей. По данным ФБК, территорию приобрел фонд "Дар" на деньги, выделенные акционерами компании "Новатэк" на благотворительность.