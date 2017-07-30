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Apple закрыла доступ к нескольким VPN-сервисам, позволяющим обходить интернет-цензуру, в своем магазине приложений для пользователей из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании в Китае Каролин Ву.

"От нас потребовали удалить некоторые VPN-приложения в Китае, которые нарушают новые законы", - заявила Ву. Она добавила, что для всех остальных пользователей Apple эти приложения остались доступными.

В январе министерство промышленности и информатизации Китая обязало всех владельцев VPN-сервисов получать лицензию от правительства КНР. Китайские власти объявили деятельность таких сервисов без лицензии уголовным преступлением.

Китай возглавляет список государств, практикующих обширную политическую цензуру Интернета. Команда киберполицейских отслеживает и блокирует неугодные властям ресурсы в рамках специальной правительственной программы "Золотой щит", которую неофициально называют Great Firewall of China ("Великий китайский файрвол"). Под предлогом борьбы с пропагандой насилия в список подозрительных сайтов в КНР попали Google, "Википедия", BBC, Blogspot.com и другие.

21 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете средств обхода блокировок сайтов. С ноября владельцы VPN и анонимайзеров будут обязаны блокировать запрещенные ресурсы, иначе им самими угрожает блокировка. Новые правила начнут действовать в ноябре.