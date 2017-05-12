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новость Поисковик не дал результата

"Ростелеком" признал неудачной попытку создания национального поисковика
12.05.2017
Логотип поисковика "Спутник"
Логотип поисковика "Спутник"
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"Ростелеком" признал неудачной попытку создания национального поисковика "Спутник" и рассматривает возможность переориентировать его на другие задачи. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.

Как технический проект "Спутник" состоялся, однако не приобрел популярности как поисковик, отметил один из источников. По данным LiveInternet, государственный поисковик не смог занять даже один процент рынка. В апреле со "Спутника" на другие российские сайты перешли около 100,8 тысячи раз, в то время как у "Яндекса" и Google число переходов исчисляется миллиардами.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Спутника" в 2015 году составила 136,6 миллиона рублей, убыток - 150,5 миллиона.

Полностью закрывать проект, который позиционировался как национальный поисковик, "неправильно", отметил один из источников издания. "Ростелеком" может переориентировать "Спутник" на задачи, связанные с расчетом больших данных.

Представитель "Ростелекома" Андрей Поляков подтвердил газете, что планы развития "Спутника" сейчас пересматриваются. Будут внесены "коррективы, соответствующие действительности", так как необходимо повысить эффективность и снизить расходы проекта.

Как рассказал изданию бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, идея создать национальный поисковик возникла еще в 2008 году, после войны в Грузии. "Информация в новостных разделах поисковиков не всегда соответствовала официальной, но имела большой резонанс: стало понятно, что поисковик может служить мощным медиаресурсом и использоваться в качестве агрегатора нужных государству новостей. К ведущему же российскому поисковику "Яндексу" у чиновников возникали вопросы", - отмечают "Ведомости".

Сейчас таких вопросов нет, заявил знакомый с менеджерами "Ростелекома" источник. "Яндекс" адекватно отражает информационную картину дня, так что он и есть национальный поисковик", - отметил он.

В мае 2014 года "Ростелеком" представил бета-версию государственной поисковой системы "Спутник". Как утверждалось, специализация нового ресурса - помощь россиянам в решении повседневных проблем, таких как поиск лучших цен на лекарства, контактов госструктур, обслуживающих конкретный дом, или инструкций по получению материнского капитала.

Компания заверяла, что разработка "Спутника" велась из собственных средств "Ростелекома" и не стоила российским налогоплательщикам ни копейки. Первоначальные инвестиции в проект составили 20 миллионов долларов, однако общие вложения "Ростелеком" не раскрывает.

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12.05.2017
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