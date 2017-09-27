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В Москве на Комсомоьском проспекте неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную на месте убийства полковника российской армии Юрия Буданова,. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прибывшие оперативники выяснили, что по указанному адресу женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью - "коктейль Молотова", после чего произошло возгорание", - сказал источник. На мемориале были обнаружены повреждения.

В ночь на 27 марта 2000 года Буданов, командир 160-го гвардейского танкового полка, похитил в чеченском ауле Танги-Чу 18-летнюю местную жительницу - школьницу Эльзу Кунгаеву. Привезя девушку в войсковую часть, он подверг ее пыткам, а затем задушил. Первоначально Буданову вменялось также изнасилование Кунгаевой, однако затем это обвинение с него сняли.

25 июля 2003 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Буданова к 10 годам строгого режима по статьям о превышении должностных полномочий, похищении человека и убийстве. Также осужденный был лишен звания полковника и ордена Мужества. Бывшего полковника доставили отбывать срок в ИК-3 в Димитровграде, Ульяновская область. Губернатором этого региона тогда был генерал Владимир Шаманов, в прошлом командир Буданова. 15 января 2009-го бывшего полковника освободили условно-досрочно.

Днем 10 июня 2011 года на Комсомольском проспекте в центре Москвы Буданов был застрелен. В мае 2013-го по обвинению в убийстве осудили чеченца Юсупа Темерханова. Он получил 15 лет строгого режима. При этом причастность Темерханова к преступлению фактически не доказана.