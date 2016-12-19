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новость В Якутии разбился самолет Минобороны

19.12.2016
Ил-18. Фото с сайта www.airlines.afriqonline.com
Ил-18. Фото с сайта www.airlines.afriqonline.com
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В Якутии потерпел крушение самолет Ил-18 с военнослужащими на борту. По данным источника Интерфакса в экстренных службах, он выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько километров до пункта назначения.

По данным источника, на борту находилось 32 человека. По предварительным данным, 27 человек погибли.

Ранее в единой дежурной диспетчерской службе Булунского района Якутии агентству сообщили, что самолет принадлежал Министерству обороны. К месту катастрофы вылетели три военных вертолета.

По данным источника РИА "Новости" в силовых структурах, на борту воздушного судна находились 39 человек: 32 пассажира и семь членов экипажа. По информации собеседника агентства, четыре человека смогли спастись.

После крушения самолет развалился на три части, возгорания не было. В качестве основных версий случившегося рассматриваются ошибка пилотов и сложные погодные условия.

Источник ТАСС упоминает, что пострадали восемь человек, но данные о погибших не подтверждаются. По его словам, ЧП произошло при аварийной посадке. "Восемь человек пострадали при аварийной посадке самолета Ил-18 в Якутии. Всего на борту было около 30 военнослужащих. Погибших нет", - сказал источник.

По информации источника, самолет вылетел из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге и разбился в Булунском районе Якутии в 27 километрах от поселка Тикси. В самолете летели офицеры для замены.

Позже РИА "Новости", ссылаясь на Минобороны, сообщило, что в результате аварийной посадки самолета погибших нет. Пострадали 16 человек, все они получили тяжелые травмы. По данным ведомства, на борту Ил-18 находились 32 пассажира и семеро членов экипажа. Все пострадавшие эвакуированы в лечебные учреждения поселка Тикси.

Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Булунского района Якутии подтвердил, что в районную больницу доставлены 20 человек, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. При этом, по данным ЕДДС, на борту самолета было 37 человек.

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19.12.2016

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