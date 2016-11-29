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новость В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой

29.11.2016
Карта полета борта CP2933. Фото: @flightradar24
Карта полета борта CP2933. Фото: @flightradar24
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В Колумбии разбился самолет, на борту которого находились игроки бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе". Как сообщается в твиттере аэропорта города Медельин, "подтверждено, что самолет с регистрационным номером CP2933 перевозил команду "Шапекоэнсе Реал". Всего в самолете, летевшем из Боливии, летели 72 пассажира и 9 членов экипажа.

На место катастрофы уже прибыли спасатели и представители властей. К поисково-спасательным работам подключены ВВС Колумбии, армия и национальная полиция.

По словам мэра Медельина Федерико Гутьерреса, по предварительным данным, в катастрофе есть выжившие. При этом мэр назвал случившееся "трагедией огромных масштабов".

По данным управления гражданской авиации Колумбии, самолет упал в окрестностях города Рионегро. Воздушное судно принадлежало боливийской авиакомпании LaMia.

"Шапикоэнсе" в среду должна была играть в Медельине с колумбийской командой "Атлетико Насьональ" в рамках кубка Южной Америки.

По данным местных СМИ, самолет мог упасть из-за недостатка топлива.

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29.11.2016

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