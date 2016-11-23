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В южном столичном районе Зябликово в салоне междугороднего автобуса Москва - Новомосковск обнаружена самодельная бомба. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах.

РЕН-ТВ заявляет о "похожем на бомбу предмете".

Как утверждается, автобус находится в района дома 33 по Ореховому бульвару. Согласно "Яндекс.Картам", дом расположен в глубине квартала и на трассу непосредственно не выходит. Можно предположить, что автобус не выполнял рейс, а был припаркован.

Прибывший сапер достал бомбу из салона. Эксцессов не последовало. "Специалисты продолжают работу", - заключил собеседник "Москвы".

На сайтах столичных главков МВД и МЧС по состоянию на 17:05 среды информации об инциденте не появлялось.