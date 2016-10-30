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новость В Италии произошло землетрясение магнитудой 6,6

30.10.2016
Обрушившаяся базилика Св. Бенедикта в Норче. Фото: @monksofnorcia
Обрушившаяся базилика Св. Бенедикта в Норче. Фото: @monksofnorcia
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В Центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Reuters. Первоначально заявлялось о толчках магнитудой 7,1, однако такие данные оказались ошибочными.

Эпицентр землетрясения находился в 68 километрах к востоку-юго-востоку от Перуджи, административного центра провинции Умбрия, на глубине 108 километров.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Между тем известно о существенном материальном ущербе. Так, в центре городка Норча близ Перуджи обрушились старинные здания - базилика Св. Бенедикта и ратуша.

В среду к востоку от Перуджи уже произошло несколько землетрясений магнитудой до 6,4. Толчки ощущались по всей стране - от границы с Австрией до юга Апеннин, - в том числе и в Риме.

24 августа в Центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,4. Жертвами бедствия стали почти 300 человек.

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30.10.2016

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