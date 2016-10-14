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новость Дело бизнесмена Матаева, напавшего на девушку на Арбате, закрыто

14.10.2016
Эраст Матаев. Кадр видеозаписи
Эраст Матаев. Кадр видеозаписи
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Пресненский суд Москвы закрыл за примирением сторон уголовное дело в отношении бывшего чиновника московского правительства Эраста Матаева, напавшего в июне на женщину в центре столицы. Как передает Интерфакс, судья Евгений Найденов удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны, которая после возмещения материального и морального вреда заявила, что не имеет к подсудимому претензий.

"Был возмещен моральный и материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Эта сумма потерпевшую полностью устраивает", - сказала адвокат Сталина Гуревич.

Между тем, прокурор возражала против закрытия уголовного дела. "Я прошу отказать в удовлетворении ходатайства в связи с тяжестью содеянного и наступивших последствий", - сказала она.

Уголовное дело в отношении Матаева рассматривалось в особом порядке. Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Матаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества) и статьи 116 УК (нанесение побоев).

Инцидент на Арбате между пешеходами и пассажирами автомобиля BMW c номерами серии "АМР" произошел 25 июня 25 июня. Автомобиль двигался по пешеходной зоне Арбата. После того как одна из прохожих стала снимать его, Матаев напал на девушку и ударил, разбив ее мобильный телефон. После этого он попытался преследовать других пешеходов, снимавших происходящее.

27 июня Пресненский суд Москвы отправил под арест на 15 суток водителя BMW Артема Ермакова. Он признан виновным по части 2 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами").

В отношении Матаева полиция также составила административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), однако суд вернул его в полицию для устранения недостатков. В итоге дело было переквалифицировано. Матаев до конца декабря 2015 года был советником заместителя мэра Москвы.

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14.10.2016

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