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новость Взрыв в Нигерии: 27 погибших

15.08.2017
Кадр видеообращения группировки "Боко Харам"
Кадр видеообращения группировки "Боко Харам"
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По меньшей мере 27 человек погибли, еще 83 получили ранения в результате самоподрыва трех террористок-смертниц на северо-востоке Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на спасательные службы страны.

Атака произошла в деревне Кондуга возле города Майдугури в штате Борно. Одна террористка устроила взрыв на городском рынке, две других - у ворот находящегося неподалеку лагеря беженцев. Все погибшие стали жертвами взрыва на рынке, в результате атаки у лагеря беженцев никто не скончался, однако несколько десятков человек пострадали и там.

Как отмечается, атака по почерку похожа на действия боевиков радикальной группировки "Боко харам". Она добивается создания исламского халифата и введения норм шариата на всей территории Нигерии. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность движению "Исламское государство" и вскоре провозгласила себя "Западноафриканской провинцией Исламского государства".

Деревня Кондуга находится в центре вооруженного конфликта "Боко харам" и нигерийского правительства. В прошлом году правительственным войскам удалось отбить у исламистов большие территории. Однако с июня боевики вновь возобновили нападения. До теракта в Кондуге жертвами противостояния уже стали 143 человека.

В ноябре 2015 года террорист-смертник устроил взрыв на процессии мусульман-шиитов близ города Кано на севере Нигерии. В результате атаки погиб 21 человек.

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15.08.2017
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