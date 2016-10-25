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новость ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейское училище в Пакистане

25.10.2016
Спецоперация в Кветте. Кадр местного телевидения
Спецоперация в Кветте. Кадр местного телевидения
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Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейское училище в городе Кветта на западе Пакистана, в результате которого погибли 59 человек. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Училище подверглось атаке вечером в понедельник. Группа вооруженных людей, на бегу стреляя из автоматов, ворвалась на территорию учебного центра, а затем в здание общежития, гда находилось около 500 курсантов. Первоначально сообщалось, что нападавших было пятеро или шестеро. Как стало известно позже, трое из них имели на себе начиненные взрывчаткой пояса шахидов.

Вскоре к училищу были стянуты большие силы спецназа и регулярной армии, однако перестрелки и взрывы продолжались еще больше двух часов. Двум смертникам удалось подорвать себя в здании общежития. Этим объясняется огромное число жертв среди курсантов, рассказал генерал-майор Пограничного корпуса Пакистана Шер Афган. Третий боевик со взрывчаткой был застрелен штурмовавшими здание сотрудниками спецслужб, не успев привести бомбу в действие.

Кветта - одно из самых неспокойных мест Пакистана. Здесь регулярно происходят теракты, устраиваемые как действующими в провинции Белуджистан боевиками-талибами из движения "Техрик-э Талибан Пакистан", так и многочисленными местными сепаратистскими группировками.

8 августа в результате взрыва у больницы в Кветте погибли 93 человека. Взрыв произошел после того как в больницу доставили тело известного адвоката Биляля Каси, убитого по дороге в суд несколькими часами ранее. Целью нападавших была большая группа людей, пришедших проститься с адвокатом. Вслед за взрывом раздались автоматные очереди.

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25.10.2016

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