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новость В Подмосковье во время показательных выступлений разбился самолет Ан-2

02.09.2017
Катастрофа Ан-2. Кадр видеозаписи
Катастрофа Ан-2. Кадр видеозаписи
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В Подмосковье во время показательного полета разбился самолет Ан-2, сообщает ТАСС. Оба пилота погибли, на земле пострадавших нет.

После выполнения мертвой петли самолет разворачивался низко над взлетной полосой. В какой-то момент биплан задел крылом землю. Самолет полностью разрушился, его обломки загорелись. Пожарные сразу же подъехали к месту катастрофы, но спасти пилотов было уже невозможно.

Причина происшествия устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа. В экстренных службах ТАСС сообщили, что основная версия крушения Ан-2 - ошибка экипажа. "Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - сказал источник.

В пресс-службе администрации городского округа Балашиха сообщили, что самолет был частным. Разрешение на полеты выдало Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Самолет был технически исправен, им управляли опытные летчики.

Авиашоу проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ в деревне Федурново под Балашихой. Показательные выступления были приурочены к 70-летию первого полета Ан-2.

Ан-2 - поршневой однодвигательный биплан, первая разработка конструкторского бюро под руководством Олега Антонова. 31 августа 1947 года прототип Ан-2, имевший тогда обозначение СХА-1, впервые поднялся в небо. 23 августа 1948 года самолет под обозначением Ан-2 был принят на вооружение ВВС и на снабжение гражданского воздушного флота. Серийное производство началось в 1949 году.

Ан-2 используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолет и состоит на вооружении ВВС многих стран. Ан-2 производился в СССР (до 1971 года), Польше (до 2002 года) и продолжает выпускаться в КНР. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 60 лет. Всего было построено более 18 тысяч машин. в России имеется 1580 самолетов Ан-2, из них более 300 пригодны к эксплуатации.

По состоянию на август в авиационных происшествиях и катастрофах было потеряно 618 Ан-2. Общее число жертв катастроф Ан-2 составило 768 человек.

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02.09.2017
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