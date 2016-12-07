О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Disaster/m.257261.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Disaster/m.257261.html
Также: Катастрофы, Происшествия

новость Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 50 человек

07.12.2016
Землетрясение в Индонезии. Кадр местного ТВ
Землетрясение в Индонезии. Кадр местного ТВ
Реклама

Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 50 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Под завалам находятся десятки людей, так что число погибших может оказаться значительно больше.

По данным метеорологической службе Индонезии, опасности цунами нет.

Землетрясение произошло около 5 утра по местному времени (01:03 по Москве). Его эпицентр находился в 92 км к востоку от города Банда-Ачех, расположенного на северном побережье индонезийского острова Суматра. За первым толчком магнитудой 6,5 последовали по крайней мере еще пять.

Более 70 человек получили серьезные ранения. Разрушены более 200 зданий и 14 мечетей. Больница и школа также сильно повреждены.

Поисково-спасательные команды вместе с волонтерами приступили к поиску находящихся под завалами. В провинции Ачех на северной оконечности острова Суматра объявлено чрезвычайное положение, сообщил глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Нугрох. По его словам, больницы переполнены, ощущается нехватка медперсонала.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на консульский отдел российского посольства в Индонезии, среди погибших граждан России нет.

Индонезия - мировой лидер по количеству землетрясений. В декабре 2004 года здесь произошло сильнейшее в мире за 40 лет землетрясение магнитудой 9,3. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

Оставить комментарий Обсудить
07.12.2016

новость Новости по теме
12.03.2011 Землетрясение в Японии: 2,5 тысячи погибших →
11.03.2011 Земная ось сместилась на 10 сантиметров →
11.03.2011 Землетрясение в Японии: число жертв растет →
04.10.2009 На востоке Индонезии произошло сильное землетрясение →
30.09.2009 В Индонезии произошло мощное землетрясение →
03.09.2009 Землетрясение в Индонезии: 57 погибших →
29.05.2006 Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 5000 человек →
27.05.2006 В Индонезии произошло еще одно землетрясение →
10.07.2005 Землетрясение в Индонезии: десятки пострадавших →
13.04.2005 Тысячи индонезийцев бегут от вулкана →
10.04.2005 На Индонезии снова мощное землетрясение →
29.03.2005 Новое землетрясение в Индонезии: 2 тысячи жертв →
13.02.2005 В Индонезии произошли два землетрясения →
24.01.2005 В Индонезии произошло мощное землетрясение →
12.01.2005 В Индонезии будет развернут российский госпиталь →
07.01.2005 Общее число жертв в Азии достигло 165 тысяч человек →
26.12.2004 Цунами в Юго-Восточной Азии: сотни жертв →
Фото и Видео
23792
Play own
Трагедия "Боинга". Год спустя
Цветы и посольства Голландии в Москве. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
Катастрофа "Боинга": москвичи у посольства Нидерландов (5 фото)
Годовщина трагедии Крыска. Смотровая площадка Воробьевых гор, 6 июля 2013 г. Фото Ники Максимюк
Годовщина трагедии Крымска (12 фото)
На месте крушения Ту-204 во Внукове. Фото Александра Усольцева (@usolt)
Катастрофа Ту-204 во Внуково (6 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Зорькина обидели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость В Сирии погиб российский советник
Руслан Галицкий. Фото: baikal-daily.ru
новость Новые ограничения при госзакупках
Дефибриллятор. Фото: battlefield.wikia.com
в блоге Из нас растят уродов
383
новость "Диверсантам" продлили аресты: ВИДЕО
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Еврейский гнев Соловьева
статья Чекист - отец политзека
Евгений Бученков. Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Целителям выдадут лицензии
Минздрав России. Фото: wikimapia.org
новость Чеченцы в помощь Асаду
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
новость Шпиономания на Кубани
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
новость Массовые задержания в Подмосковье
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
новость Следователь извинится перед Маруани
Дидье Маруани. Фото: facebook.com/Didier.Marouani.et.spAce
статья Как подавать челобитную
Илья Мильштейн
в блоге Похвала лжи
383
новость Ученому не выдали книги
Михаил Золотоносов. Фото: spbgoldpen.ru
новость Госзакупки остаются непрозрачными
Рейтинг прозрачности закупок. Фото: nrpz.ru
новость Приговор русофилу в Казахстане
Игорь Чуприна. Фото с личной ВК-страницы
новость Геремеевых вызвали в суд
Руслан Геремеев. Кадр оперативной съемки
новость Миллионы Алексия II
Алексий II. Фото с сайта www.nyrussianpages.com
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo