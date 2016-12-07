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Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 50 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Под завалам находятся десятки людей, так что число погибших может оказаться значительно больше.

По данным метеорологической службе Индонезии, опасности цунами нет.

Землетрясение произошло около 5 утра по местному времени (01:03 по Москве). Его эпицентр находился в 92 км к востоку от города Банда-Ачех, расположенного на северном побережье индонезийского острова Суматра. За первым толчком магнитудой 6,5 последовали по крайней мере еще пять.

Более 70 человек получили серьезные ранения. Разрушены более 200 зданий и 14 мечетей. Больница и школа также сильно повреждены.

Поисково-спасательные команды вместе с волонтерами приступили к поиску находящихся под завалами. В провинции Ачех на северной оконечности острова Суматра объявлено чрезвычайное положение, сообщил глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Нугрох. По его словам, больницы переполнены, ощущается нехватка медперсонала.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на консульский отдел российского посольства в Индонезии, среди погибших граждан России нет.

Индонезия - мировой лидер по количеству землетрясений. В декабре 2004 года здесь произошло сильнейшее в мире за 40 лет землетрясение магнитудой 9,3. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.