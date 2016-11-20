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новость Железнодорожная катастрофа в Индии: 96 погибших, больше 100 раненых

20.11.2016
На месте катастрофы у Пукхраяна. Фото: newstrack.com
На месте катастрофы у Пукхраяна. Фото: newstrack.com
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По меньшей мере 96 человек погибли и свыше 100 получили травмы в железнодорожной катастрофе в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Times of India. Железнодорожники не исключают, что в ходе спасательных работ, продолжающихся с раннего утра, будут обнаружены и другие погибшие.

Катастрофа произошла около 3 часов ночи по местному времени (0:30 мск) у города Пукхраян в округе Канпурдехат (Рамабайнагар) примерно в 100 километрах от Канпура. 14 вагонов экспресса Индаур - Патна сошли с рельсов.

Причина крушения пока не установлена. По неофициальным данным, в качестве предварительной версии рассматривается слом рельса.

Выжившие в катастрофе доставлены на станцию Маласа. Раненые помещены в окружную больницу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что семьям погибших будет выплачено по 200 тысяч рупий, а серьезно пострадавшим - по 50 тысяч. Министр железных дорог Суреш Прабху и премьер Уттар-Прадеш Акхилеш Ядав, со своей стороны, пообещали семьям погибших компенсации в размере 350 и 500 тысяч рупий соответственно, а тяжело раненным - также в сумме 50 тысяч рупий. Прабху также пообещал выплатить по 25 тысяч рупий пассажирам, получившим менее серьезные травмы.

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20.11.2016

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