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Также: Катастрофы, Регионы, Здоровье, Право, Происшествия, Россия, Общество, Политика | Персоны: Александр Бастрыкин

новость При крушении вертолета на Ямале погибли 19 человек

22.10.2016
Спасатели у разбившегося Ми-8 на Ямале. Фото: 89.mchs.gov.ru
Спасатели у разбившегося Ми-8 на Ямале. Фото: 89.mchs.gov.ru
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При крушении вертолета Ми-8 на Ямале погибли 19 человек из 22 находившихся на борту. Об этом сообщает УМЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Вертолет авиакомпании "Скол" следовал из Красноярского края в поселок Уренгой. На борту находились 19 пассажиров и три члена команды. В 18:57 пятницы по Москве (20:57 по местному времени) в МЧС поступила информация, что недалеко от пункта назначения вертолет совершил вынужденную жесткую посадку.

В 2:20 ночи по Москве спасатели обнаружили место падения Ми-8, а также троих выживших в катастрофе и тела всех погибших. Один из выживших отправлен в больницу Уренгоя, другие двое - в ближайшую больницу, расположенную в поселке Новозаполярный.

Как уточняет Интерфакс, пострадавший, которого отвезли в Уренгой, находится в состоянии средней тяжести. Между тем состояние двух других выживших тяжелое, и именно поэтому их перевезли в ближайшую больницу - транспортировать пострадавших на более дальнее расстояние было бы рискованно. "Но они не в коме", - заметил агентству собеседник в окружном УМЧС.

Уральское управление СКР на транспорте возбудило дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция которой составляет до семи лет колонии. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина на полуостров вылетели следователи центрального главка ведомства.

Как утверждается, рассматриваются три основные версии инцидента: нарушение правил безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия. Ни одна из версий приоритетной не является, говорится в сообщении СКР.

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22.10.2016

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