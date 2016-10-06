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На Гаити жертвами урагана "Мэтью" стали более ста человек, сообщает Би-Би-Си. Министр внутренних дел страны заявил о 108 погибших, местные власти сообщают о 136 погибших. Число пострадавших в стране может вырасти, поскольку власти пока не смогли наладить контакт с некоторыми затронутыми ураганом регионами.

Власти сообщают, что в одном лишь городе Рош-а-Бато на юге страны погибли 50 человек. Временно исполняющий обязанности президента Гаити Жоселерм Привер заявил, что ситуация во многих крупных городах на юге страны катастрофическая. На фотографиях, сделанных с воздуха в городе Жереми на юго-западе Гаити, видно, что там разрушены сотни домов.

Ураган "Мэтью" стал самым сильным ураганом в регионе за последние 10 лет. Перед тем, как обрушиться на Гаити, он затронул Багамские острова. О жертвах там не сообщается.

Ураган сопровождается сильными ливнями и разрушительными ветрами. На Гаити он привел к наводнениям и оползням. Всего власти смогли добиться эвакуации 21 тысячи человек. Сейчас они пытаются обеспечить их едой и питьевой водой.

Гаити - одна из самых бедных стран региона, которая до сих пор не может оправиться после разрушительного землетрясения 2010 года. Многие люди, потерявшие тогда дома, до сих пор живут в палатках. Большая часть населения живет в хрупких хижинах, которые боится покидать из-за возможных ограблений.

Ураган "Мэтью" сейчас надвигается на Флориду. Столь сильный шторм не приближался к берегам Флориды с 2004 года. Губернатор Флориды уже заявил, что разрушения от "Мэтью" могут быть катастрофическими. Президент США Барак Обама ввел в штате чрезвычайное положение.