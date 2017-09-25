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новость ТАСС: Помощника люберецкого прокурора задержали с наркотиками в машине

25.09.2017
Пакеты с героином. Кадр НТВ
Пакеты с героином. Кадр НТВ
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Помощника прокурора подмосковного города Люберцы задержали за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения в столичном районе Измайлово. При досмотре у него обнаружили синтетические наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имя задержанного не называется.

Как сообщается, помощник прокурора управлял автомобилем Audi. Полицейские обратили на него внимание в районе 1-й улицы Измайловского зверинца, поскольку он "вел себя неадекватно".

Как следует из слов собеседника агентства, на чиновника составили протокол по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Возбуждено ли уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, не уточняется.

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25.09.2017
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